Le groupe Jeanne d’Arc de retour en Méditerranée

Partis de Toulon le 26 février dans le cadre de la 11ème mission Jeanne d’Arc, le porte-hélicoptères amphibie Mistral et la frégate Guépratte ont retrouvé la Méditerranée. Samedi, l’Etat-major des Armées a annoncé que les deux bâtiments, ainsi que la frégate Aconit, avaient été déployés en soutien aux missions Irini et Sea Guardian. « Cet engagement multiple démontre l’attention que la France porte à cette zone stratégique. Ces missions contribuent notamment à prévenir les risques d’instabilité dans la région », a indiqué l'EMA, cela dans un contexte de fortes tensions en Méditerranée centrale.

Pour mémoire Irini est une opération européenne chargée notamment de faire respecter l’embargo sur les armes à destination de la Libye alors que Sea Guardian est une mission de sécurisation de l’OTAN en Méditerranée. Alors qu’Irini, officiellement lancée le 1er avril, connait des débuts difficiles faute de moyens suffisants, le Courbet, alors qu’il était intégré à Sea Guardian, a été empêché le 10 juin par des frégates turques de contrôler un cargo suspecté d’acheminer des armes vers la Libye. Une manœuvre hostile de la Turquie dénoncée par la France et plusieurs de ses alliés de l’OTAN.

Quant à la mission Jeanne d'Arc, en raison de l’épidémie de Covid-19, son programme a été largement modifié. Le Mistral et le Guépratte, qui devaient initialement pousser jusqu’en Océanie, sont finalement restés en océan Indien et ont participé à l’opération Résilience en intervenant au profit de Mayotte. Les deux bâtiments de la Marine nationale ont ensuite participé pendant un mois à la mission européenne Atalante de lutte contre la piraterie, avant de quitter l’océan Indien mi-juin pour remonter la mer Rouge et retrouver la Méditerranée. Leur retour à Toulon est prévu en juillet.

Le Mistral et le Guépratte à leur départ de Toulon en février (© JEAN-CLAUDE BELLONNE)