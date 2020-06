Le Havre accueille l'un des nouveaux porte-conteneurs géants de MSC

En provenance d’Anvers, le MSC Mina est arrivé le 19 juin au Havre. C’est la première fois que le port normand accueille l’un des nouveaux porte-conteneurs géants de l’armement suisse Mediterranean Shipping Company. Premier de cette série, le MSC Gülsün a été livré en juillet 2019 par le chantier Samsung de Geoje, en Corée du sud. Ce navire de 399.90 mètres de long pour 61.55 de large et 16.5 mètres de tirant d’eau présente une capacité de 23.756 EVP. Depuis sa mise en service, il a été suivi par cinq sisterships, les MSC Samar, MSC Leni, MSC Mia, MSC Febe et MSC Ambra. Dans le même temps, un autre constructeur sud-coréen, Daewoo, a livré à la compagnie une autre série d’un gabarit similaire, ces porte-conteneurs de 399.97 mètres de long pour 61.05 de large ayant une capacité de 23.656 EVP. Le premier fut le MSC Mina livré au second semestre 2019 et qui a été suivi par les MSC Isabella, MSC Arina, MSC Nela et MSC Sixin.

Ces mastodontes, qui sont exploités sur les lignes Asie-Europe, ont détenu pendant quelques mois le titre de plus gros porte-conteneurs du monde. Mais le record est depuis tombé avec les nouvelles unités de la compagnie sud-coréenne HMM, de 23.820 à 23.964 EVP. L’un de ces navires, le HMM Oslo, doit d’ailleurs réaliser son escale inaugurale au Havre le 30 juin.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.