Le Havre : deux nouveaux remorqueurs pour Boluda

Après les VB Surprise et VB Achéron à Marseille, c’est au tour de la flottille normande de Boluda de recevoir de nouveaux remorqueurs portuaires. Vendredi 24 avril, le cargo néerlandais Pauwgracht, de l’armement Spliethoff, a acheminé au Havre les VB Guardian et VB Longchamp. Comme leurs aînés, ils ont été réalisés par le chantier vietnamien de Piriou et entreront en service à l’issue de leurs essais de réception. L’arrivée de ces deux nouvelles coques au Havre devrait entrainer le départ rapide pour Saint-Nazaire du VB La Hève et vers Dunkerque du VB Tornade.

Le VB Guardian (© FABIEN MONTREUIL)

(© FABIEN MONTREUIL)

(© FABIEN MONTREUIL)

Les VB Guardian et VB Longchamp font partie d’une nouvelle série de remorqueurs commandés à Piriou en 2018 afin de renouveler et renforcer les capacités de Boluda dans les ports français. Les deux premières unités, les VB Concorde et VB Mirage, sont arrivées en août 2019 à Saint-Nazaire. Puis ce fut en novembre au tour des VB Surprise et VB Achéron d’arriver à Marseille.

Sur le plan technique, ces remorqueurs sont une évolution de leurs six aînés du type OST 30, les VB Ouragan, VB Cyclone, VB Tempête, VB Typhon, VB Tornade et VB Volcan, livrés entre 2015 et 2017 par Piriou pour renouveler les moyens de Boluda dans les ports de Nantes Saint-Nazaire, Dunkerque, Le Havre et La Réunion. Intégralement réalisées en acier, les nouvelles coques ont le même gabarit, avec une longueur de 30.3 mètres pour une largeur de 10.4 mètres et un tirant d’eau de 5.3 mètres. Egalement dotés d’une propulsion ASD (azimutal stern drive) de deux propulseurs azimutaux situés à l’arrière, leur puissance est en revanche plus importante. La motorisation, auparavant fournie par ABC (2 x 1945 kW), est en effet remplacée par deux moteurs diesels Caterpillar de 2245 kW chacun, ce qui permet un gain de capacité de traction au point fixe, qui dépasse les 70 tonnes. De quoi permettre à Boluda de continuer à adapter ses moyens à l’accroissement progressif de la taille des navires de commerce et autres paquebots.

Le VB Achéron à Marseille (© EMMANUEL BONICI)

Armés par six marins, les remorqueurs sont équipés FiFi 1 afin d’assurer la lutte contre les incendies de navires. Ils disposent d’un treuil de mer et un treuil de bosse pour remorquage hauturier, ainsi qu’un treuil avant double tambour avec fonction « Escort ».

