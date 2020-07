Le Havre : Escale inaugurale du 24.000 EVP HMM Oslo

Le HMM Oslo, deuxième plus gros porte-conteneurs actuel, 172 boîtes de moins que son grand frère le HMM Algeciras, réalise son escale inaugurale au Havre depuis hier. D'une longueur de 400 mètres pour une largeur de 61.5 mètres, il dispose d'une capacité de 23792 EVP, répartis sur 24 baies et 24 rangées. Il s'agit du deuxième navire d’une série de 12 unités (Algeciras, Copenhague, Dublin, Gdansk, Hamburg, Helsinki, Le Havre, Oslo, Rotterdam, Stockholm, Saint Petersburg) qui vont permettre à HMM, membre de THE Alliance, de porter sa capacité de 450.000 à plus de 730.000 EVP, prenant ainsi la 8ème place mondiale dans le classement des armateurs au conteneur derrière Maersk, MSC, COSCO, CMA CGM, Hapag-Lloyd, ONE et Evergreen.

La construction de ces géants s’inscrit dans la cadre d’un plan de soutien lancé en 2018 par l’Etat coréen à ses chantiers navals. A l’époque, 20 porte-conteneurs avaient notamment été commandés, dont les 12 mastodontes de 24.000 EVP (23.000 annoncés à l’époque), répartis entre Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (7 navires) et Samsung Heavy Industries (5), ainsi que 8 navires de 15.000 EVP (passés à 16.000 depuis) pour Hyundai Heavy Industries, qui doit les livrer au second trimestre 2021. Le HMM Oslo est le premier livré par les chantiers Samsung.

Le HMM Oslo est affecté au service opéré dans le cadre du consortium THE Alliance (HMM, Hapag Lloyd, ONE et Yang Ming) sur le service Asie-Europe FE2. Le HMM Oslo a commencé sa rotation le 8 mai à Busan, et a poursuivi par les escales à Shanghai, Ningbo, Yantian et Singapour, puis mis le cap sur l'Europe du Nord.

(© FABIEN MONTREUIL)

Remise de plaque par le GMPH au commandant du HMM Oslo (© FABIEN MONTREUIL)

(© ​​​​​​​FABIEN MONTREUIL)