Le Havre : le convoi du vieux pétrolier Varzuga est arrivé à bon port

Le vieux pétrolier Varzuga et son remorqueur sont arrivés à bon port au Havre. Pour mémoire, lundi 3 mai en soirée, la coque transitait dans le détroit et se trouvait en entrée de voie montante du dispositif de séparation des trafics (DST) des Casquets quand elle a rompu sa remorque avec le Christos XXIV, qui la tractait. Parti de Mourmansk, ce vieux remorqueur de l'armement grec Spanopoulos, datant de 1971 et long de 49.47 mètres, convoyait le vieux pétrolier vers le chantier de démolition d’Aliaga, en Turquie. Il semble que la remorque ait cédé en raison des mauvaises conditions météo sur zone.

