Le Havre : le Pont-Aven réappareille après trois mois d'arrêt

Le Pont-Aven, navire amiral de la flotte de Brittany Ferries a quitté hier le terminal de l'Europe, au Havre, où il était désarmé depuis fin mars. Une importante partie de la flotte de Brittany Ferries ( Pont-Aven, Bretagne, Normandie, Etretat et Normandie Express) y a séjourné, ainsi qu'au quai de Bougainville, depuis que l'armement breton a cessé le transport de passagers au début du confinement.

(© FABIEN MONTREUIL)

Brittany Ferries a annoncé mardi le redémarrage d'une partie de ses services passagers et le Pont-Aven est réaligné sur la liaison entre la France, l'Angleterre, l'Irlande et l'Espagne. Il doit accueillir ses premiers passagers le 30 juin à Portsmouth. En attendant, il a passé la nuit sur rade et est revenu au terminal de Grande-Bretagne avant de rejoindre le quai Roger Meunier qu'il quittera le 29 juin.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs

(© FABIEN MONTREUIL)

(© FABIEN MONTREUIL)