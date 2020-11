Le Havre: les anciens silos céréaliers détruits

Ils n’étaient plus utilisés depuis 2003. Le chantier pour démolir les anciens silos céréaliers datant des années 1960 situés Chaussée Hermann du Pasquier, au Havre, a démarré hier, a annoncé Haropa Ports. Ces travaux d'un coût de 1.8 million d’euros devraient s’achever en mai 2021.

Ils vont permettre de détruire les silos 1, 2 et 3, les tours 1 et 2 et le bâtiment d’ensachage. Une grue de 180 tonnes avec un bras télescopique de 56 mètres a été acheminée sur le site le 17 novembre. Elle réalise un « grignotage » en raison de la présence de câbles d’acier à l’intérieur des parois en béton. Cette technique consiste à démolir progressivement de haut en bas. Elle peut venir à bout de structures très rigides.

Cette démolition doit permettre à Sucre Océane, exploitant des silos à sucre, de récupérer des espaces disponibles. En effet, les 20.000 m² de surface dont disposait Sucre Océane autour de ses propres silos, doivent devenir une zone de stockage pour l’usine d’éoliennes offshore de Siemens Gamesa en construction, qui produira des pales et nacelles. La construction a été confiée à un consortium d’une vingtaine d’entreprises du BTP mené par GTM Normandie Centre, une filiale du groupe Vinci.

