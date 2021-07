Le HavreÂ : lâ€™extension de Port 2000 avance

Lancé en 2019, c’est l’un des chantiers de génie civil les plus importants menés actuellement en France. Au Havre, l’extension de Port 2000, dont les premiers terminaux conteneurs ont été inaugurés il y a 15 ans au terme de travaux colossaux, est en cours. Il va permettre d’achever le site côté digues par la construction des postes 11 et 12. Avec à la clé une capacité supplémentaire théorique d’un million d’EVP (équivalent vingt pieds, taille standard du conteneur). Mer et Marine a fait le point avec le port du Havre sur l’avancée de ce projet, dont la mise en service est prévue en 2024.

Le site a ouvert en 2006 avec 1400 mètres linéaires, 700 restant à réaliser à son extrémité (© : LE HAVRE PORT)

D’un coût de 600 millions d’euros, le chantier a …