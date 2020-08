Le Havre : quatre nouveaux portiques au terminal de France

Quatre nouveaux portiques ont été réceptionnés par la GMP (Générale de manutention portuaire) au terminal de France de Port 2000, le 14 août. Ils ont été construits par les chantiers chinois ZPMC à Shanghai qui avaient déjà fourni les dix premiers portiques du port et sont arrivés à bord du portiqueur Zhen Hua 27.

Il a fallu une semaine, du 17 au 23 août, pour procéder au déchargement avant une mise en service prévue pour octobre. Haropa explique qu'il a notamment « fallu vérifier l’admissibilité des portiques par rapport à la charge admissible des quais. Des études ont ensuite été réalisées pour sécuriser le déchargement et trouver la solution la plus adaptée aux dimensions de ces engins. Ainsi, des rails provisoires ont été positionnés en bord à quai afin de déplacer, à l’aide de puissants treuils, chaque portique du navire jusqu’au quai. Une opération réalisée à l'étale de pleine mer ».

Ces portiques sont adaptés aux plus grands porte-conteneurs au monde, allant jusqu’à 24.000 EVP. Ils ont une hauteur de levage sous spreader de 54 mètres de haut, une portée de 26 rangées de conteneurs et affichent 2100 tonnes sur la balance. Leur hauteur de levage est supérieure de 5 mètres aux quatre portiques jumboïsés l’an dernier, et de 14 mètres par rapport aux autres portiques. Leur longueur totale en position de travail est de 153 mètres. D’une capacité de levage de 80 tonnes, ils pourront manutentionner simultanément deux conteneurs de 40 pieds, optimisant le temps de chargement et de déchargement à quai.

Par ailleurs, des projets de parachèvement de Port 2000 se poursuivent sur 42 hectares et 700 mètres linéraire de quai supplémentaire. La préparation des terrains et des travaux a commencé pour que deux nouveaux postes soient opérationnels en 2024.

Depuis avril 2006 la GMP exploite le terminal de France, premier des terminaux du projet « Port 2000 » à avoir été mis en service. La GMP emploie 1150 personnes dont plus de 900 dockers. Elle appartient, de même qu’Eurofos, au groupe PortSynergy qui est une filiale de l'opérateur de terminaux portuaires DP World et Terminal Link (filiale du groupe CMA CGM et de China Merchant Holdings International).

