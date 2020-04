Le HMS Audacious rejoint la base de Faslane

En provenance du chantier BAE Systems de Barrow-in-Furness, où il a été construit, le HMS Audacious, quatrième des sept nouveaux SNA britanniques du type Astute, a rejoint hier la base navale de la Clyde, en Ecosse. Plus connue sous le nom de Faslane, cette implantation située au fond du Gare Loch accueille les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) et depuis une dizaine d’années tous les sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) de la Royal Navy.

Le HMS Audacious arrivant à Faslane (© ROYAL NAVY)

Le HMS Adacious, dont l’assemblage avait débuté en mars 2009 et la mise à l’eau était intervenue en avril 2017, a réalisé sa première plongée en janvier 2018. Il a depuis enchainé les essais et va les poursuivre, de même que l’entrainement de son équipage, afin d’être opérationnel d’ici 2021. Il rejoindra ses trois aînés, les HMS Astute, HMS Ambush et HMS Artful, mis en service en 2010, 2013 et 2016. Les trois derniers sous-marins de cette série, les futurs HMS Anson, HMS Agamemnon et HMS Agincourt, sont en cours de construction à Barrow-in-Furness. Ils devraient intégrer la flotte britannique d’ici 2024.

Plus gros SNA réalisés jusqu’ici en Europe, les Astute mesurent 97 mètres de long pour un déplacement de 7800 tonnes en plongée. Capables d’atteindre la vitesse de 29 noeuds, ils sont armés par un équipage de 98 sous-mariniers et peuvent mettre en oeuvre des forces spéciales, avec des logements supplémentaires pour 11 passagers et la possibilité d’installer derrière le kiosque le nouveau module SFPB (Special Forces Playload Bay) pouvant accueillir différents équipements, dont un mini-sous-marin.

Le HMS Artful équipé d'un module SFPB (© MICHEL FLOCH)

Dotés de 6 tubes de 533mm, les nouveaux SNA britanniques embarquent jusqu'à 38 armes, torpilles lourdes Spearfish et missiles de croisière Tomahawk. Ces bâtiments succèdent aux cinq Swiftsure aux sept Trafalgar, dont pour ces derniers il ne reste plus que trois unités en service, les HMS Trenchant (1989), HMS Talent (1990) et HMS Triump (1991). Les HMS Trafalgar (1983), HMS Turbulent (1984), HMS Tireless (1985) et HMS Torbay (1987) ont été déjà désarmés, respectivement en 2009, 2012, 2014 et 2017.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.