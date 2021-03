Le japonais Sumitomo travaille sur un tanker bicarburant au méthanol

Le japonais Sumitomo Heavy Industries (SHI) Marine & Engineering s’intéresse au méthanol. Il vient d’obtenir une AiP (approbation de principe) de la société de classification japonaise ClassNK pour un pétrolier équipé d’un système dual-fuel au méthanol.

Parmi les carburants alternatifs, le méthanol fait partie des pistes qui suscitent un certain intérêt. Il a l’avantage de ne pas émettre de souffre, de réduire de 60% les émissions de monoxyde d’azote, de 25% de dioxyde de carbone et de 95% des émissions de particules fines, par rapport au fioul lourd. Liquide, il est plus facile à manipuler que les gaz liquéfiés (GNL, hyrdogène), mais il existe peu de points de soutage dans le monde.

Une attention particulière a été apportée sur la réduction du risque potentiel…