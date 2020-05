Le Jean Bart inaugure la difficile opération européenne Irini au large de la Libye

La France a annoncé le déploiement de la frégate antiaérienne Jean Bart dans la nouvelle opération européenne au large de la Libye. Baptisée « Irini » (la paix en grec), elle succède à Sophia et a comme première et délicate - voire impossible mission - de faire respecter l’embargo sur les armes à destination du territoire libyen.

La suite de Sophia, vidée de sa substance en 2019

Sophia avait pour mémoire été initiée en 2015 dans le but de démanteler le modèle économique des passeurs et des trafiquants d'êtres humains dans la partie sud de la Méditerranée centrale. Des moyens navals et aériens avaient été déployés au large de la Libye au sein de sa composante opérationnelle, l’EUNAVFOR Med. A l’été 2018, cette-ci comptabilisait sur trois ans quasiment 45.000 personnes secourues en mer lors de 312 opérations de sauvetage, 151 passeurs présumés interpellés et transférés à l’agence Frontex ou aux autorités italiennes, ainsi que 551 embarcations neutralisées. Des programmes de formation avaient été mis en place au profit des garde-côtes libyens (plus de 350 ont été formés entre 2017 et 2019), dont l’action, contestée par les ONG, s’est accrue sensiblement à partir de 2018, leur zone d’intervention s’étant étendue très au large. Ce qui avait entrainé un effondrement des sauvetages réalisés par les bâtiments européens.

Mais la problématique des migrants n’était pas la seule préoccupation de Sophia. A partir d’octobre 2016, l’opération avait intégré une nouvelle mission en participant de manière active à l'embargo sur les armes décrété par l’ONU en Libye. Cela passait notamment par un contrôle accru du trafic maritime en provenance d'autres pays ainsi que des liaisons entre les ports libyens. A cet effet, les unités de la force aéromaritime européenne ont interrogé des centaines de navires et réalisé de très nombreuses inspections via les équipes de visite déployées par les bâtiments présents sur zone. Une action qui permit de conduire plusieurs saisies d'armes et avait, selon les militaires européens, un effet dissuasif important.

Reprise des combats entre le GNA et les troupes du maréchal Haftar

L’opération avait cependant tourné court l’année dernière, sous la pression de l’Italie et de son ministre de l’Intérieur d’alors, Matteo Salvini. Malgré la baisse sensible des arrivées de migrants, ce dernier en avait fait un symbole politique et Rome obtint le retrait de la composante maritime de l’EUNAVFOR Med. Celle-ci n’avait ainsi plus de bâtiment présent au large de la Libye depuis mars 2019, seule une surveillance aérienne de la zone étant maintenue. Au-delà de la problématique des migrants, puisque plus personne ne contrôlait l’embargo, ce retrait a évidemment eu des conséquences sur les livraisons d’armes en Libye, où le conflit a repris de plus belle entre le gouvernement d’union nationale (GNA) mené par Fayez al Sarraj et reconnu par la communauté internationale, et en face les troupes de l’armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar, qui contrôle l’est du pays.

Le mandat d’Irini

Face à cette situation, l’Europe devait réagir. Elle a donc décidé en février dernier d’enterrer définitivement Sophia et d’initier une nouvelle opération. Officiellement lancée le 1er avril, Irini est placée sous l’autorité du contre-amiral italien Fabio Agostini, l’état-major étant basé à Rome. L‘opération tient son mandat des conclusions de la conférence de Berlin sur la Libye qui s’est tenue en janvier dernier. Sa première mission est la surveillance de la mise en œuvre de l’embargo sur les ventes d’armes à la Libye. Mais le mandat que lui a confié le Conseil de l’Union européenne comporte également la lutte contre l’exportation illicite des ressources pétrolières libyennes, ainsi que le « démantèlement du modèle économique du trafic de migrants », ce qui revient à l’appréhension des passeurs, ainsi que la formation des garde-côtes libyens. Sur ce dernier point, les députés européens ont d’ailleurs récemment demandé l’arrêt des financements de l’UE au profit de ces garde-côtes, dont l’action est contestée, alors que les parlementaires constatent des « violations répétées des droits de l’homme des demandeurs d’asile » en Libye.

Le sujet des migrants demeurant explosif, même si la situation politique a évolué en Italie depuis l’année dernière, c’est donc la contribution à l’application de la résolution de 2016 des Nations Unies relative à l’embargo sur les armes à destination de la Libye qui est mise en avant pour le lancement de l’opération Irini.

Le problème de l’engagement militaire turc

Une mission qui s’annonce bien difficile, en particulier pour ce qui concerne l’aide militaire de la Turquie au gouvernement d’union nationale. Depuis février, Ankara, suite à un accord conclu avec Tripoli, a en effet envoyé par voie maritime des troupes et des armes pour soutenir le GNA, notamment via des convois escortés par la marine turque. Des flux qui se poursuivent et contre lesquels les bâtiments de l’EUNAVFOR Irini ne vont pas pouvoir faire grand-chose. Il est en effet hors de question de barrer la route à ces bâtiments et de prendre le risque d’une escalade entre l’Europe et la Turquie. D’autant que cette dernière dispose toujours d'un puissant moyen de pression sur l’UE en agitant la menace d’ouvrir ses frontières aux centaines de milliers de migrants qu’elle compte sur son sol.

Rendez-vous manqué pour le Charles de Gaulle

C’est aussi pourquoi le groupe aéronaval français, après son déploiement en Europe du nord, devait en avril, avant de rentrer à Toulon, évoluer au large de la Libye. La présence pour le lancement d’Irini du porte-avions Charles de Gaulle accompagné d’une puissante escorte européenne aurait permis d’envoyer un message politique fort, tant aux belligérants en Libye qu’à la Turquie. Mais l’épidémie de Covid-19 qui s’est déclarée à bord du bâtiment amiral de la flotte française a entrainé son retour précipité à Toulon et l’annulation de cette dernière phase de son déploiement.

En lieu et place, la nouvelle opération européenne débute avec des moyens bien plus limités. Alors que des pays comme la France et l’Italie ont toujours continué de surveiller l’évolution de la situation en Libye, la frégate Aconit a passé quelques jours dans le secteur, avant d’être remplacée par le Jean Bart, premier bâtiment français à participer officiellement à Irini. D’autres unités européennes devraient le rejoindre. Ces unités pourront, comme cela avait été le cas lors de Sophia, contrôler les navires de commerce croisant dans le secteur et éventuellement intercepter des bateaux suspects. Pour peu, évidemment, qu’ils ne bénéficient pas d’une escorte de la marine turque. Le GNA, qui a critiqué vivement Irini ces dernières semaines, pense avoir plus à perdre avec cette opération que son rival Haftar, soutenu notamment par les Emirats Arabes Unis, l'Egypte ou encore la Russie, et dont les approvisionnements en armement se feraient principalement par voie aérienne et à terrestre via la frontière entre l'Est libyen et le territoire égyptien.

Malte sème le trouble

L’efficacité de l’EUNAVFOR Irini sera donc entravée par les délicates relations entre l’Europe et la Turquie, et semble-t-il aussi par des divergences entre Européens. Selon le quotidien Malta Today, dont les informations son relayées par Bruxelles 2, La Valette viendrait en effet de mettre sérieusement à mal Irini. Malte, qui a des relations assez étroites avec Tripoli et se rapproche aussi d'Ankara actuellement, dit craindre un nouvel afflux de migrants. Et s'opposerait finalement à l'opération européenne, menaçant de mettre son veto à différentes prises de décisions, dont celles relatives au financement de cette mission. Ce qui fait évidemment désordre au moment où celle-ci vient d'être lancée.

Retour d’une présence européenne et meilleur suivi de la situation

Si elle est maintenue et peut se déployer correctement dans la durée, cette nouvelle opération aura en tous cas le mérite de voir une force aéromaritime européenne revenir dans le secteur et y marquer sa présence. Ce qui mettra tout de même une pression sur Ankara, les flux vers la Libye allant être étroitement surveillés et des rapports probablement envoyés à l’ONU. De plus, Irini va apporter à l’UE des moyens de surveillance et de renseignement à proximité de la Libye, ce qui ne peut qu’accroître ses capacités à suivre au plus près l’évolution de la situation dans cette véritable poudrière. Une frégate antiaérienne comme le Jean Bart, dotée de puissants moyens électroniques, se prête particulièrement bien à ce type de mission, étant capable de suivre les mouvements aériens et maritimes environnants dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres.

La frégate antiaérienne Jean Bart (© FRANCIS JACQUOT)

La frégate antiaérienne Jean Bart

Sistership du Cassard, mis en service en 1988 et désarmé l’an dernier, le Jean Bart est opérationnel depuis 1991. Il est sorti début 2019 d’un ultime arrêt technique majeur qui va doit lui permettre de naviguer jusqu’au printemps 2021 avant son remplacement (comme le Cassard) par les deux nouvelles frégates multi-missions de défense aérienne (FREMM DA) en achèvement à Lorient.

Le Jean Bart est un bâtiment de 139 mètres de long pour 5700 tonnes de déplacement en charge, d’abord conçu pour la défense aérienne, en particulier celle d’un groupe aéronaval. Ses moyens de surveillance et de détection ont été modernisés au fil des années, notamment en 2012 avec le remplacement du radar DRBJ-11B d’origine par un nouveau SMART-S. Bien que son système d’armes principal, un SM-1 MR provenant de l’un des quatre anciens escorteurs d’escadre du type T47 « tartarisés » dans les années 60, soit en fin de vie, le Jean Bart constitue toujours un excellent « piquet radar ». Et il demeure lourdement défendu, avec deux systèmes surface-air à courte portée Sadral, quatre lance-leurres, une tourelle de 100mm et de l’artillerie légère, auxquels s’ajoutent des missiles antinavire Exocet MM40 (jusqu’à 8) et deux tubes lance-torpilles. La frégate peut également embarquer un hélicoptère Panther.

