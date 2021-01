Le Kalliste affrété en remplacement du Paglia Orba endommagé à Bastia

Corsica Linea a annoncé hier l'affrètement du ferry Kalliste de La Méridionale pour remplacer temporairement le Paglia Orba, immobilisé à Bastia après avoir heurté un haut-fond lors de sa manoeuvre d'accostage lundi soir. Le Paglia Orba, affecté à la rotation entre Marseille et Bastia, a subi des conditions météo difficiles lundi alors qu'il approchait le port corse. C'est lors de sa deuxième tentative d'accostage qu'il a subi de violents coups de vent provoquant sa collision avec un haut-fond à l'entrée du port. Il a néanmoins réussi à débarquer sans difficulté la centaine de passagers se trouvant à son bord.

Dès lundi soir, les pompiers et les plongeurs se sont rendus à bord pour effectuer un pompage et les premières mesures nécessaires. Des dommages à la coque et à l'hélice ont été constatés et des travaux de soudure engagés hier dans la journée.

Corsica Linea indique qu'une réflexion sur le plan de flotte de la compagnie est en cours. Ce qui pourrait peut-être signifier, si les travaux du Paglia Orba devaient durer, un remplacement temporaire par un autre navire de l'armement.

