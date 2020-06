Le Lloyd's Register lance un sondage sur l'impact du Covid-19 sur les marins

La société de classification britannique Lloyd's Register, en partenariat avec plusieurs organisations maritimes, lance un sondage visant à évaluer l'impact de la pandémie sur le bien-être des marins et les nouvelles contraintes opérationnelles.

Lancé à l'occasion de la journée des marins, il restera en ligne jusqu'à fin août et nécessite environ 30 minutes pour être complété. Les questions visent à cerner comment les importants changements du cadre de travail qu'ont subi les marins ont affecté leur bien-être physique et mental. Elles couvrent également d'autres aspects opérationnels comme les nouvelles pratiques de gestion de la santé et des malades à bord ou encore les leçons à tirer de la généralisation du travail à distance. L'idée est d'en tirer un cadre permettant à la fois un état des lieux en matière de santé des marins, durement mis à l'épreuve durant la pandémie, ainsi qu'une amélioration de tous ces points à l'avenir.

