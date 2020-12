Le logiciel ESEM de Coprexma permet d‘optimiser le chargement et de contrôler la sécurité des navires

La nouvelle version du logiciel ESEM, Estimation de la Stabilité En Mer, est disponible. Développé par le bureau d’études et d’architecture navales breton COPREXMA, ESEM permet au commandant et au chef mécanicien de s’assurer de la stabilité du navire en fonction de ses conditions de chargement. La nouvelle version intègre désormais la fonction de calcul de la gite du navire.

(©Coprexma)

Une obligation réglementaire

La surveillance des facteurs de stabilité́ du navire à bord est une obligation réglementaire pour l'armateur qui implique de disposer de moyens pour évaluer lui-même ses cas de chargement. Les officiers de marine marchande sont formés pour réaliser ces calculs manuellement, mais c'est très contraignant et compliqué.

Si pour les plus gros navires de charge de type porte-conteneurs les constructeurs intègrent aux systèmes de navigation à bord des logiciels de calculs, les moyennes et petites unités. Ne disposaient d’aucun outil adapté. Certains navires ont des équipements trop sophistiqués qu'ils laissent de côté. COPREXMA a volontairement souhaité proposer un logiciel très simple d'utilisation et très rapide à configurer.

Un système automatisé pour plus de fiabilité

COPREXMA a compris depuis longtemps ce besoin au contact des armateurs de navires thoniers notamment et a cherché à simplifier la définition du chargement des navires en développant ESEM. Ce logiciel d’assistance permet l’estimation de la stabilité́ et des tirants d’eau réels du navire en fonction de son chargement. Le commandant et le chef mécanicien n'ont besoin que de quelques minutes pour compléter les informations et connaître le résultat des calculs. Le calcul automatisé grâce à̀ ESEM évite les erreurs et la pénibilité́ d’un suivi manuel.

ESEM permet d'ajuster le port en lourd du chargement pour optimiser l’assiette, de régler la gite et contrôler le respect du franc-bord et de la stabilité. Le logiciel affiche le déplacement, les tirants d’eau, l’assiette, la hauteur métacentrique initiale (GM). La nouvelle version d’ESEM intègre le calcul de la gîte et fonctionne avec Windows 10.

Le logiciel contrôle que le franc-bord est supérieur au minimum attribué au navire et que le GM est supérieur à la plus faible des valeurs du dossier de stabilité. Les valeurs du tirant d'eau et du GM basculent en fond rouge lorsqu'elles passent sous ces seuils.

Un outil d’aide à la décision au plus près des conditions d’exploitation

Le logiciel donne à l’armateur une réponse rapide dans le cas d’un chargement exceptionnel ou d’une variation de charge sur la capacité́ du navire à naviguer en toute sécurité. Il constitue un véritable outil d’aide à la décision dans le cadre de l’exploitation et de la maintenance des navires. ESEM permet aussi de valider les conditions de mise au sec et les entrées en cale sèche.

Dans tous les dossiers de stabilité, les cas de chargements réglementaires sont parfois très éloignés des conditions réelles d'exploitation. Dans des dossiers de qualité, COPREXMA définit des « cas armateurs » qui correspondent à des situations réelles. Prenons le cas d’un navire qui qui doit être mis au sec ou même rester à quai après son déchargement ; l’armateur fait appel au Bureau d’études pour réaliser un test de cas de chargement. Lorsque le navire part en cale sèche, il doit être réglé en assiette et en franc bord avec une stabilité qui évite le risque de chargement. ESEM s’appuie sur cette expertise.

Conduite plus sûre et plus économe

Le Bureau d’études breton qui réalise des expériences de stabilité au quotidien a développé ESEM pour être utilisé à bord et permettre à l'armateur de parer à toute situation nécessitant de contrôler sa stabilité.

Déjà utilisé dans le transport maritime de passagers ou de fret, ESEM est adapté à tout navire subissant des variations de chargement ou de cargaison pouvant impacter sa stabilité, qu’il s‘agisse de navires de pêche, de transport ou tout autre navire de charge.

Avec le logiciel ESEM, l’armateur d’un navire de fret amené à transporter des charges exceptionnelles peut calculer lui-même et anticiper et préparer son chargement en amont. A bord d’un navire de pêche il pourra ajuster la répartition des captures en cale en fonction des volumes pêchés ou de ses réserves d’eau et de carburant dont il dispose tout au long de la campagne. Bien régler son assiette permet aussi d'optimiser la consommation de carburant.

COPREXMA a développé le logiciel configurable selon les paramètres de chaque navire et accompagne les armateurs lors de son installation pour sa prise en main à bord lorsque c'est possible ou à distance.

Infos : contact@coprexma.fr

