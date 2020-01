Le magazine Marine nationale et forces aéromaritimes françaises en cours de livraison

Le nouveau magazine Hors-Série de Mer et Marine est désormais disponible. Après son impression et son façonnage chez notre imprimeur du nord de la France peu après Noël, les envois postaux ont débuté la semaine dernière, en priorité vers les lecteurs qui l’ont précommandé. Vous avez été à ce titre très nombreux à réserver ce magazine avant sa parution, ce qui explique le délai un peu plus long que prévu dans les envois, pour lesquels il a aussi fallu composer avec la période traditionnellement compliquée des fêtes et certaines conséquences des mouvements sociaux en cours. Les premiers exemplaires que nous avons réceptionnés en fin de semaine dernière sont en tous cas à la hauteur de nos espérances et nous espérons que ce nouveau magazine vous plaira tout autant qu’à nous.

Il est encore disponible à la vente, exclusivement via le site Mer et Marine (voir la page de réservation)

Pour mémoire, ce magazine de 128 pages en langue française fait un état des lieux des moyens actuels et programmes à venir de la Marine nationale et des différentes administrations et établissements publics français intervenant en mer : Gendarmerie, Douane, Affaires maritimes et Phares et Balises, Flotte Océanographique Française, DRASSM… S’y ajoutent les unités affrétées.

Plus de 600 bâtiments, navires et embarcations diverses, militaires comme civils, sont répertoriés. S’y ajoutent différents systèmes robotisés et plus de 200 aéronefs. Chaque type de bateau, d’appareil ou d’engin est agrémenté d’une fiche technique détaillée, alors que des articles expliquent les missions des différentes forces et services. Le tout est illustré avec plus de 400 photographies et images de synthèse.