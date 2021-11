Hors-série Mer et Marine : les envois postaux en cours

Chers lecteurs. Nous vous informons qu'après son impression à Boulogne, les expéditions du nouveau magazine Mer et Marine « Forces navales et aéromaritimes françaises » ont débuté comme prévu. Les envois postaux, qui ont commencé à arriver dans les boites aux lettres en fin de semaine, se poursuivent. Si vous avez déjà commandé le magazine et ne l’avez pas encore reçu, il devrait vous parvenir dans les prochains jours.

Nous rappelons également aux lecteurs qui n’ont pas encore commande ce hors-série qu’ils peuvent toujours le faire sur la boutique en ligne de Mer et Marine.

Avec ses 138 pages, ce magazine en langue française est le plus volumineux des sept hors-série publiés par Mer et Marine depuis 2010. Il fait un état des lieux complet des moyens actuels et futurs de la Marine nationale ainsi que des administrations et établissements publics français intervenant en mer ; des forces de sécurité et de secours aux navires scientifiques, en passant par ceux dédiés à l’archéologie sous-marine ou encore à la surveillance et la protection des parcs naturels marins. Plus de 600 bâtiments, navires et embarcations diverses y sont répertoriés, de même que 200 aéronefs. Chaque bateau, appareil ou engin est agrémenté d’une fiche technique détaillée et de commentaires, alors que des articles expliquent les missions des différentes forces et services. Le tout est illustré avec plus de 400 photographies et images de synthèse, une iconographie qui a été très largement renouvelée depuis l’édition 2019.