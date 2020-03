Le Marion Dufresne est parti pour les Australes

Le premier ravitaillement de l'année des archipels subantarctiques de Crozet et Kerguelen ainsi que des îles Saint-Paul et Amsterdam va pouvoir avoir lieu. Le Marion Dufresne, après avoir observé une période de quarantaine, a appareillé de la Réunion hier matin. Ce départ un peu particulier dans le contexte de la pandémie du coronavirus s'est déroulé dans le cadre d'un protocole sanitaire strict mis en place par le CHU de la Réunion et les autorités de la santé.

Pour mémoire, le dernier ravitaillement de ces territoires avaient eu lieu en décembre. Il était donc impératif de pouvoir amener les marchandises, avant l'hiver austral, ainsi que la relève d'une partie des personnes travaillant sur les bases.

Le Marion Dufresne sera de retour à La Réunion fin avril. Il devait ensuite enchaîner sur plusieurs missions scientifiques. Le calendrier de ces dernières sera sans doute maintenu ou mis à jour en fonction de l'évolution de l'épidémie, toutes les opérations océanographiques françaises étant, pour le moment, suspendues.

