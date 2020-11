Le Marion Dufresne a repris la mer

L'arrêt technique du Marion Dufresne au Chantier Naval de l'Océan Indien à Port Louis (Île Maurice) n'aura duré que deux jours. Le bateau, appartenant aux Terres Australes et Antarctiques Françaises et armé par LDA, était en route vers les îles subantarctiques pour sa troisième rotation annuelle de ravitaillement, quand décision a été prise de le dérouter pour le mettre en cale sèche. L'équipage avait en effet constaté un problème sur l'arbre d'hélice tribord.

Le bateau a donc été mis au sec le 6 novembre dernier. Les garnitures du tube d'étambot, détériorées par des lignes de pêche, ont été remplacées. Le Marion Dufresne a pu réappariller dès le 8 novembre et atteindra Crozet le 13, avant Kerguelen et Saint-Paul et Amsterdam. Il sera de retour à La Réunion le 30 et réappareillera rapidement pour la dernière opération de ravitaillement australe de l'année.

