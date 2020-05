Le MCO des Dauphin Pedro et Panther confié au SIAé

Florence Parly, ministre des Armées, a réuni le 15 mai 2020 un comité ministériel d’investissement consacré au maintien en condition opérationnelle (MCO) des hélicoptères Dauphin Pedro et Panther. Elle a validé la nouvelle stratégie pour le soutien de ces flottes qui assurent la sécurité des pilotes du porte-avions Charles de Gaulle et participent à la capacité de surveillance et d’intervention des bâtiments de la Marine nationale.

La ministre fait de l’amélioration de la disponibilité des aéronefs une priorité de son action : cette décision s’inscrit dans la continuité des opérations de transformation du MCO aéronautiques, déjà nombreuses en 2019, sous le pilotage de la direction de la maintenance aéronautique (DMAé).

La responsabilité du soutien de ces hélicoptères sera donc confiée au service industriel de l’aéronautique, pour une période de dix ans. Cette stratégie donnera à un acteur unique la capacité de piloter l’ensemble des industriels impliqués sur le MCO de ces hélicoptères. En outre, le SIAé assurera, au profit des mécaniciens de l’armée de l’air sur la base de Hyères, la délivrance des rechanges nécessaires aux opérations de maintenance du quotidien.

Ce contrat permettra l’atteinte des objectifs de disponibilité et d’activité aérienne prévus pour la flotte Dauphin Pedro Panther par la loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025, et permettra un coût à l’heure de vol réduit.

Communiqué du ministère des Armées, 20/05/20