Le PHA Mistral et la frégate Courbet débutent la mission Jeanne d’Arc

A l'issue d'une cérémonie sur le pont du porte-hélicoptères amphibie Mistral, en présence notamment de l'amiral Pierre Vandier et du général Vincent Guionie, le PHA et la frégate Courbet ont quitté Toulon vendredi 18 février pour accomplir la 13ème mission Jeanne d’Arc. Un déploiement annuel inauguré en 2010 et qui combine les besoins de formation à la mer des officiers-élèves de la Marine nationale avec le pré-positionnement dans des zones d’intérêt stratégique d’un groupe amphibie capable de réaliser des missions opérationnelles et d’intervenir en cas de crise ou de catastrophe humanitaire. Cela, avec la composante navale mais aussi des unités de l’armée de Terre embarquées sur le PHA.

Le PHA Mistral (© : FRANCIS JACQUOT)

Cérémonie à bord du Mistral pour le départ de la mission Jeanne d'Arc (© : FRANCIS JACQUOT)

…