La Réunion : le Mistral vient charger du fret pour Mayotte

Arrivé samedi 4 avril à Mayotte dans le cadre de l’opération Résilience lancée par l’armée française en soutien à la lutte contre le coronavirus, le porte-hélicoptères amphibie Mistra a accosté ce vendredi au port de commerce de La Réunion. Une escale qui permettra d’embarquer des vivres pour l’équipage et du fret destiné à Mayotte, où il va retourner. Plusieurs centaines de tonnes doivent être embarquées ce week-end, dont du matériel médical et sanitaire (masques, gel hydro-alcoolique, oxygème liquide...) ainsi que des produits de première nécessité pour la population de Mayotte, où la soixantaire de militaires débarqués par le Mistral le 4 avril prêtent notamment main forte aux légionnaires pour distribuer des vivres dans les zones les plus défavorisées. Le Mistral participe ainsi au soutien logistique de l'île en complément du pont aérien mis en place avec Air Austral.

Le PHA est accompagné par la frégate Guépratte, qui l’escorte depuis leur départ de Toulon le 26 février dans le cadre de la mission Jeanne d‘Arc. La frégate est arrivée elle-aussi à La Réunion ce vendredi. Un second PHA de la Marine nationale est engagé dans l'opération Résilience, le Dixmude, qui est en cours de transit vers les Antilles où son arrivée est prévue la semaine prochaine. Quant au troisième bâtiment de ce type, le Tonnerre, il est depuis la rotation médicale effectuée du 21 au 23 mars entre la Corse et le continent conservé en réserve à Toulon.

- Voir notre article détaillé sur l’engagement Outre-mer des Mistral et Dixmude

Chargement de fret sur le Mistral ce vendredi à La Réunion (© MER ET MARINE)

Chargement de fret sur le Mistral ce vendredi à La Réunion (© MER ET MARINE)

Chargement de fret sur le Mistral ce vendredi à La Réunion (© MER ET MARINE)

Le Guépratte à La Réunion (© MER ET MARINE)

Le Guépratte à La Réunion (© MER ET MARINE)