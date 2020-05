Le Moby Zazà affrété par l'Italie pour accueillir des migrants en quarantaine

Samedi dernier, les 79 personnes sauvées en Méditerranée par le petit porte-conteneurs Marina ont pu débarquer après plusieurs jours d'attente dans des conditions particulièrement difficiles. Elles ont été prises en charge temporairement à Syracuse dans l'attente de l'arrivée du ferry Moby Zazà. Ce dernier, habituellement exploité entre Gènes et Bastia, a été affrété par le gouvernement italien pour servir de lieu de quarantaine pour les migrants sauvés en mer. Il est mouillé à 2 milles devant Porto Empedocle, près d'Agrigente. C'est le deuxième ferry affrété pour cet usage après le Rubattino de Tirrenia qui a accueilli la quarantaine des 183 personnes secourues par l'Aita Mari et l'Alan Kurdi.

Alors que les navires des ONG ne peuvent pratiquement plus intervenir, les départs de Libye continuent sur fond de guerre civile et d'épidémie de Covid. 162 rescapés sont actuellement encore sur deux navires maltais, l'Europa II et le Bahari appartenant à la même compagnie de croisière côtière baptisée Captain Morgan, sans avoir de port de débarquement confirmé.

