Le MSC Magnifica débute ses croisières au départ du Havre

Pour la première fois depuis 2018, Le Havre est de nouveau une tête de ligne pour la compagnie italo-suisse MSC Cruises. Hier, le paquebot MSC Magnifica a réalisé ses premiers embarquements de la saison dans le port normand. En tout, 102 personnes ont posé leurs valises à bord pour une croisière d’une semaine vers l’Allemagne (Hambourg), le Royaume-Uni (Southampton), les Pays-Bas (Ijmuiden, près d’Amsterdam) et la Belgique (Zeebrugge), avant de revenir au Havre. Les escales dureront une douzaine d’heures, permettant aux passagers de profiter au maximum des régions visitées, et à la compagnie d’organiser dans chaque port des embarquements et débarquements pour la clientèle locale. Le MSC Magnifica réalisera cet itinéraire 22 fois jusqu’en avril prochain.

Quatrième unité de la classe Musica, le MSC Magnifica est sorti en 2010 des Chantiers de l’Atlantique. Ce paquebot de 294 mètres de long et 93.300 GT de jauge compte 1275 cabines.

