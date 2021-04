Le MSC Virtuosa en attente au Havre

En attendant de pouvoir débuter son activité commerciale au Royaume-Uni fin mai, le paquebot MSC Virtuosa, dernier-né des Chantiers de l’Atlantique, est arrivé le vendredi 2 avril au Havre. La préfecture de Seine-Maritime a en effet autorisé la compagnie MSC Cruises à placer son nouveau fleuron en attente dans le port normand. Le navire s’est ainsi installé pour une quarantaine de jours environ au quai d’Asie, un ancien terminal conteneurs désaffecté.

Le MSC Virtuosa arrivant au Havre (© FABIEN MONTREUIL)

Livré le 1er février par les Chantiers de l’Atlantique, le paquebot, que le constructeur français a en réalité achevé depuis le mois d’octobre, date où il devait être initialement réceptionné par MSC (la livraison a été retardée à cause de la crise sanitaire), avait finalement quitté Saint-Nazaire le 30 mars. Cela, pour libérer le quai d’armement du bassin de Penhoët au profit du paquebot Celebrity Beyond, mis à l’eau le lendemain par les Chantiers de l’Atlantique et qui a pris la place du MSC Virtuosa en vue de son achèvement à flot.

Sistership du MSC Grandiosa, livré en octobre 2019, le MSC Virtuosa mesure 331.4 mètres de long pour 43 mètres de large et affiche une jauge de 181.541 GT. Il compte 2421 cabines et suites pour une capacité maximale de 6334 passagers, servis par 1700 membres d’équipage (la moitié environ étant à bord au départ de Saint-Nazaire).

A l’origine, le nouveau paquebot de MSC Cruises devait être exploité pour la saison estivale sur des croisières en Europe du nord au départ de Kiel, en Allemagne. Mais compte tenu de la réouverture du marché de la croisière au Royaume-Uni (pour des itinéraires exclusivement britanniques), l’armateur a choisi de repositionner son navire sur cette destination. Il doit ainsi accueillir ses premiers passagers à Southampton le 20 mai et naviguera tout l’été vers l’Angleterre, l’Ecosse et l’Irlande du nord.

