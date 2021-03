Le MSC Virtuosa finalement repositionné au Royaume-Uni pour sa saison inaugurale

MSC Croisières a annoncé aujourd'hui le déploiement du MSC Virtuosa au Royaume-Uni afin de permettre aux passagers britanniques de profiter de croisières estivales domestiques en toute sécurité. Le MSC Virtuosa effectuera sa croisière inaugurale le 20 mai depuis Southampton, qui sera la première d’une série de mini-croisières de 3 et 4 nuits. Le navire proposera ensuite des croisières plus longues de 7 nuits à partir du 12 juin et la possibilité d’embarquer depuis trois ports d’Angleterre et d’Écosse.

Ces croisières seront uniquement réservées aux résidents britanniques, peu importe leur âge et qu’ils soient vaccinés ou non. Tous les passagers devront effectuer un test antigénique avant l’embarquement. Les passagers qui ne sont pas vaccinés devront également effectuer un test RT-PCR dans les 72h avant leur embarquement et présenter leurs résultats négatifs au terminal de croisière. Conformément au protocole axé sur la santé et la sécurité de MSC Croisières, d’autres mesures seront mises en place à bord et s’appliqueront aux passagers ainsi qu’aux membres de l’équipage.

Communiqué de MSC Cruises, 29/03/21