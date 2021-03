Le MSC Virtuosa va rejoindre Le Havre

Livré le 1er février mais toujours vide de passagers du fait de la crise sanitaire, le MSC Virtuosa, dernier-né des Chantiers de l’Atlantique, était en attente ces derniers mois au quai d’armement du bassin de Penhoët. Il ne peut cependant plus y rester puisqu’il faut laisser la place à un autre paquebot, le Celebrity Beyond, qui doit être mis à l’eau en fin de semaine prochaine. Le nouveau fleuron de MSC Cruises va donc quitter Saint-Nazaire pour rejoindre un autre lieu d’attente. Ce sera finalement le port du Havre qui a accepté, après négociations, d’accueillir le MSC Virtuosa pendant au moins un mois et demi au quai d’Osaka. Le navire, qui devait initialement réaliser sa saison…