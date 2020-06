Le navire digitalisé : bénéfices pour la formation, la sécurité et la maintenance

La visite d’un navire ou bâtiment industriel est toujours une entreprise chronophage et complexe à organiser. Bateau rarement à quai, consignes de sécurité drastiques… Pourtant, les visites techniques y sont indispensables et régulières. La réalité virtuelle au sein d’environnements complexes comme les navires permet d’améliorer son efficacité opérationnelle rapidement en accédant à distance aux bateaux, et en permettant aux équipes de collaborer à partir du même référentiel visuel sans barrière géographique. Zoom sur les cas d’usages du jumeau numérique pour l’industrie navale au travers de l’outil VIS-On©, développé par SBS Interactive.

ASSISTEZ A LA DEMONSTRATION DE L’OUTIL LORS DU WEBINAR

Inscription sur : https://app.livestorm.co/sbs-interactive/le-navire-digitalise-benefices-pour-la-formation-la-securite-et-la-maintenance

Visiter à distance une réplique documentée et interactive du navire

Solide de 10 années de collaborations avec les partenaires historiques Naval Group (ex DCNS), et l’Ecole Nationale Supérieure Maritime, le logiciel VIS-On© restitue le jumeau numérique des installations tel-que-construit à partir de :

- Photos 360° prises à l’intérieur du bâtiment ;

- Scans lasers 360° pour prendre des mesures ;

- Vues panoramiques 2D comme l’extérieur d’un bâtiment ;

- Vues aériennes du site prises à l’aide d’un drone ;

- Plans et vues CAO qui pourront être documentés et servir de base à la navigation virtuelle.

La copie virtuelle peut être enrichie de manière totalement autonome par l’utilisateur, avec tout type de contenus multimédias : photos, vidéos, documentation PDF, liens internet, boutons d’interaction avec des systèmes d’informations internes, etc.

En capturant le jumeau virtuel d'un objet physique, VIS-On© lève les contraintes matérielles de la visite d’un navire, qui devient possible à distance en 360° pour se projeter à l’intérieur du bateau, appréhender un espace sans même se déplacer, inspecter les bâtiments, les matériels, tout en accédant simultanément à la documentation technique et aux modes opératoires.

L’environnement hyperréaliste de VIS-On©, logiciel d’édition de jumeau numérique

Une technologie très utile pour :

- Réaliser des visites clients à distance et communiquer sur son produit ou savoir-faire ;

- Dresser un état des lieux sur un chantier à l’aide de photos 360° prises avant, pendant et après travaux ;

- Chiffrer des travaux en donnant un accès distant et contrôlé aux sous-traitants ;

- Informer sur les risques, en visualisant le contexte de travail et l’accessibilité des espaces (exploité notamment en Pratique de Fiabilisation Humaines lors du pré-job briefing) ;

- Améliorer et accélérer la formation des équipages par une technologie ludique et immersive ;

- Créer un référentiel visuel de son patrimoine.

Un jumeau numérique connecté aux interfaces d'IoT et de GMAO

Le logiciel de virtualisation VIS-On© permet de faciliter la maintenance et la préparation des chantiers en se connectant aux logiciels de GMAO ou de GED internes, pour réaliser en direct des demandes de travaux. VIS-On© propose également la prise de mesures à distance, à partir de scans lasers sur la photo panoramique 360° du local navire. Un simple clic sur les points de la photo permet à l’utilisateur de connaître la distance entre les équipements d’un local, la longueur d’un segment, l’aire ou le périmètre d’une surface donnée. VIS-On intègre le format universel .E57 afin de s’adapter à tous les scanners du commerce. Les mesures peuvent être partagées rapidement et de façon sécurisée.

Les appications pour le chantier naval : faciliter le refit et la maintenance

Comparer le « tel-que-construit » au « tel-que-conçu », gérer l’historique des prises de vues tout au long du chantier, illustrer et documenter les phases de montage, créer le support visuel du livret bateau… VIS-On© permet de nombreuses applications dans l’univers de la construction navale.

Cliquez sur la vidéo de démonstration du logiciel VIS-On © :

:

Pour toute information :

Simon Dubois, Directeur : simon.dubois@sbs-interactive.fr

Ou rendez-vous sur le site internet : www.sbs-interactive.fr

CE PUBLI-INFO VOUS EST PROPOSE PAR SBS INTERACTIVE