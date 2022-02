Le navire à passagers électro-hydrogène Hylias pourrait desservir Arz en 2024

Le navire électro-hydrogène Hylias (pour HYdrogen for Land, Integrated renewables And Sea) pourrait être mis en service début 2024 sur la liaison entre Vannes et l’île d’Arz, au sein du parc naturel du Golfe du Morbihan, selon un communiqué de l’agence Bretagne Développement Innovation (BDI). L’agence, qui dresse le bilan des études menées depuis le lancement du projet, en 2019, rappelle qu’il s’inscrit dans le cadre du projet de renouvellement de la flotte de navires de la Région Bretagne avec les collectivités et l’Etat.

Pour rappel, Hylias se décompose en deux volets (terre et mer) pour une approche globale afin de concevoir en même temps l’avitaillement et le navire. Côté mer, Europe Technologies CIAM a travaillé sur un nouveau navire à propulsion hydrogène électrique de 24 mètres, pouvant accueillir 150 à 200 passagers. Il sera équipé de moteurs électriques alimentés par deux piles à combustibles consommant 350 kilos d’hydrogène par jour, stocké dans des réservoirs haute pression à 350 bars, pour limiter l’encombrement. Europe Technologies a conduit (avec AMO Facili et Alca Torda, parties prenantes de CIAM, le cabinet d’architecture navale L2Onaval, Bureau Veritas Solutions, EMCA et Seiya Consulting) deux phases d’études pour modéliser, sécuriser, quantifier et mettre en conformité le projet technique et architectural du navire. Il en résulte que le prototype coûtera 2.5 à 3 fois le coût d’un navire conventionnel au diesel, selon BDI. Un delta qui…