Le Norvégien Awind commande deux navires de service à l’éolien

La société norvégienne Awind, basée à Oslo et filiale d’Integrated Wind Solutions AS (IWS), elle-même filiale d’Awilco, a annoncé, fin février, qu’elle avait commandé deux navires de service à l’éolien offshore de type CSOV (Commissioning, Service, and Operations Vessel). Ils doivent être livrés au premier et deuxième semestre 2023 par China Merchants Industry, à Hong Kong, avec une option pour quatre navires supplémentaires.

Ces navires « walk to work », avec une passerelle à compensation de mouvement 3D, sont conçus pour intervenir aussi bien au lancement que sur la maintenance des champs éoliens. Un secteur que cette…