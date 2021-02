La Seyne : le Norwegian Breakaway a remplacé le Norwegian Star

Permutation de deux paquebots de la compagnie américaine NCL au môle croisière de La Seyne-sur-Mer, qui accueille toujours également le voilier Club Med 2. Présent dans la rade varoise depuis le 21 novembre, le Norwegian Star a appareillé le 17 février pour rejoindre le port italien de Gênes. Il a laissé sa place au Norwegian Breakaway, qu’il a croisé sitôt après avoir quitté la rade des Vignettes.

Le Norwegian Star quittant la rade de Toulon (© : JEAN-CLAUDE BELLONNE)

Le Norwegian Breakaway arrivant en rade de Toulon (© : JEAN-CLAUDE BELLONNE)

Le Norwegian Breakaway arrivait de Marseille, où il est resté ces derniers mois en compagnie de son sistership le Norwegian Getaway, les deux navires faisant notamment l‘objet de travaux d’installation de scrubbers. De l’intégration de ce système de lavage des fumées, permettant notamment de traiter les émissions d’oxydes de soufre (SOx), il résulte une cheminée beaucoup plus massive qu’à l’origine.

L'imposante cheminée du Norwegian Breakaway avec ses scrubbers (© : JEAN-CLAUDE BELLONNE)

Le navire en 2018 avec sa cheminée d'origine (© : KEVIN IZORCE)

Construits en Allemagne par Meyer Werft, qui les a livrés en 2013 et 2014, les Norwegian Breakaway et Norwegian Getaway sont des navires de 325.8 mètres de long, pour 39.7 de large. Affichant une jauge de 145.655 GT, ils comptent 2000 cabines, soit une capacité de plus de 4000 passagers.

Sorti en 2001 du même chantier, le Norwegian Star est quant à lui le premier d’une série de six paquebots exploités par NCL. Comptant 1120 cabines, il mesure 294 mètres de long pour 32 mètres de large et affiche une jauge de 92.000 GT.

