Le nouveau baliseur brestois de lâ€™APB commandÃ© Ã  GlÃ©hen

Comme nous l’évoquions en avril, la nouvelle unité brestoise de l’Armement des Phares et Balises (APB) a bien été commandée au chantier finistérien Gléhen, confirme à Mer et Marine le ministère de la Mer. Ce nouveau baliseur côtier va remplacer l’antique vedette Velléda (16 mètres) datant de 1968 et basée à Brest, ainsi que le navire de travail Charles Cornic (17 mètres), en service depuis 2004 et stationné à Morlaix. La première sera désarmée et le second, qui a encore du potentiel, doit être réaffecté.

La vedette Velléda (© MICHEL FLOCH)

Long de 25 mètres, leur successeur doit entrer en service au second semestre 2022. Le ministère de la Mer explique qu…