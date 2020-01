Le nouveau cimentier de Vicat en maintenance à Toulon

Ex-porte-conteneurs converti en cimentier et baptisé à Nice le mois dernier par le groupe français Vicat, le Capo Cinto est depuis le 29 décembre à Toulon pour réaliser des travaux de maintenance. Il repartira d'ici quelques jours. Construit en 1997, ce navire de 90.7 mètres de long pour 15.8 mètres de large, qui s’appelait précédemment Kurkse et a été transformé pour sa nouvelle mission aux Pays-Bas, peut transporter jusqu’à 2000 tonnes de ciment. Désormais armé sous pavillon et avec un équipage français, le Capo Cinto va effectuer des rotations entre Nice (où il est basé) et les ports corses d’Ajaccio, Bastia, Propriano et Porto-Vecchio.

Le Capo Cinto à Toulon (© JEAN-CLAUDE BELLONNE)