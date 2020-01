Le nouveau LHD italien équipé d’un tremplin

L'imposant Trieste sera donc un porte-aéronefs et non un simple porte-hélicoptères. Depuis son lancement le 25 mai au chantier Fincantieri de Castellammare di Stabia, près de Naples, le nouveau fleuron de la marine italienne a été équipé à sa proue d’un tremplin, qui ne figurait pas sur les vues d’origine. Cet ajout est apparu à l’occasion du transfert du bâtiment vers un autre site de Fincantieri, celui de Muggiano, dans la baie de la Spezia, où il est arrivé cette semaine et où il sera achevé.

Le Trieste arrivant en baie de La Spezia (© : GIORGIO ARRA)

Le Trieste sans tremplin au moment de son lancement le 25 mai (© : FINCANTIERI)

Si tout se passe comme prévu, le Trieste devrait débuter ses essais en mer en 2021 en vue d’une livraison prévue en juin 2022. L’ajout d’un tremplin va permettre au bâtiment de mettre en œuvre des avions à décollage court et appontage vertical F-35B. Ceux-ci vont équiper le porte-aéronefs italien Cavour qui, depuis sa mise en service en 2009, embarque des vieux AV-8B Harrier tout comme le Garibaldi (1985), que le Trieste va justement remplacer. Cela permettra à la flotte italienne, avec deux unités pouvant accueillir des F-35B, de conserver une permanence dans sa capacité de projection aéronavale. La Marina militare dispose pour mémoire d’une quinzaine de Harrier livrés dans les années 90 et qui seront remplacés par une vingtaine de F-35B.

Le Garibaldi et le Cavour (© : MARINA MILITARE)

Avec une longueur totale de près de 245 mètres (214 entre perpendiculaires), pour une largeur de 36 mètres au niveau du pont d’envol et un déplacement en charge de 33.000 tonnes, le nouveau porte-hélicoptères d’assaut (LHD) italien sera le plus gros bâtiment de la Marina militare et le plus imposant construit dans le pays depuis les cuirassés de la classe Littorio mis en service dans les années 40. Il surclassera très nettement le Garibaldi (180x30 mètres, 13.850 tpc) et même légèrement le Cavour, bâtiment de 244 mètres de long, 40 mètres de large et 27.900 tpc.

Le Garibaldi (© : MARINA MILITARE)

Conçu pour remplir un très grand nombre de missions, le Trieste est à la différence des Cavour et Garibaldi, avant tout conçus pour les opérations aériennes, d’abord taillé pour la projection de forces amphibies et aéromobiles. Il pourra mettre en œuvre des hélicoptères d’attaque et de transport, ainsi que des engins de débarquement pour déployer les troupes, les véhicules et le matériel qu’il transportera. Ce LHD sera aussi adapté aux opérations de secours aux populations avec un hôpital embarqué comprenant notamment des installations pour le traitement de 27 blessés graves et pouvant être étendu avec des modules médicaux conteneurisés. Le bâtiment aura la capacité de fournir à terre du courant électrique et de l’eau potable. Armé par un équipage d’environ 360 marins, il pourra accueillir jusqu’à 1064 personnes, dont 600 à 700 soldats ou civils.

Doté d’une propulsion diesel-électrique, mais aussi de deux turbines à gaz Rolls-Royce MT30 pour les allures au-delà de 18 noeuds, le LHD aura une vitesse de pointe de 25 nœuds et sera capable de franchir 7000 milles à 16 nœuds, avec une autonomie de 30 jours.

Le pont d’envol mesure 230 mètres de long pour 36 mètres de large, et comptera 9 spots (7 pour machines lourdes). Deux ascenseurs latéraux de 14x15 mètres et 40 tonnes de capacité desserviront un hangar de 108 mètres de long pour 21 mètres de large, de quoi accueillir une quinzaine de gros hélicoptères comme des AW101 ou NH90. Les installations aéronautiques sont dimensionnées pour permettre au LHD d’embarquer une bonne trentaine d’appareils, la capacité en F-35B étant probablement d’une petite dizaine d’avions.

Vue des futurs LC23 (© : VITTORIA)

Le Trieste est doté d’un radier de 50 mètres de long pour 15 mètres de large permettant d’accueillir les quatre nouveaux chalands de débarquement du type LC23 commandés par la marine italienne au chantier Vittoria. Ces engins de 23.8 mètres de long pour 6.6 mètres de large auront une capacité d’emport de 60 tonnes. Ils pourront par exemple transporter un char lourd Ariete, ou encore deux véhicules amphibies AAV-7, ou 300 hommes de troupe équipés. Egalement en mesure d’accueillir un engin sur coussin d’air de type LCAC américain, le radier aussi utilisé pour les opérations spéciales. Il pourra servir à déployer différents types d’embarcations, dont de nouveaux engins d’assaut rapides. Deux unités de ce type ont été récemment commandées au groupe Baglietto. Ces bateaux dont le gabarit exact n’a pas été précisé pourront atteindre 40 nœuds (2 x 800 cv) et transporter 22 soldats équipés en plus de leurs 3 membres d’équipage. Pouvant s’échouer sur une plage, avec une rampe à l’avant, ils seront blindés et dotés d’une mitrailleuse télé-opérée de 12.7mm.

Les futurs engins d'assaut (© : BAGLIETTO)

A bord du LHD, les véhicules, conteneurs et autres matériels seront stockés dans un hangar de 55x18 mètres relié au radier via une rampe mais aussi au hangar des hélicoptères. Le pont garage compte 1200 mètres linéaires.

Equipé du nouveau radar multifonctions à quatre antennes fixes de Leonardo, ainsi qu’un radar tournant de la famille Kronos, le bâtiment sera doté de moyens de guerre électronique ainsi que de lance-leurres anti-missile et anti-torpille.

L’armement comprendra trois tourelles de 76mm et trois canons télé-opérés de 25mm. Techniquement, le Trieste pourra aussi recevoir un système surface-air avec lanceurs verticaux, comme le Cavour avec des missiles Aster 15.

Vue du LHD avant ajout du tremplin (© : MARINA MILITARE)