Le nouveau sous-marin égyptien longe les côtes françaises

Livré le 9 avril par le chantier TKMS de Kiel, en Allemagne, le S43, troisième des quatre nouveaux sous-marins égyptiens du type 209/1400, est en route pour Alexandrie. Un transit pour lequel il est escorté par le Taba (ex-USS Gallery), l’une des quatre anciennes frégates américaines du type FFG 7 transférées à l’Egypte à la fin des années 90. La Marine nationale a également contribué à la sécurité nautique de la petite flottille égyptienne lorsque celle-ci a longé les côtes françaises, notamment lors de sa descente de la Manche, du 15 au 17 avril. L’occasion également de réaliser un exercice d’opportunité, en particulier avec le patrouilleur de service public Cormoran, les remorqueurs d’intervention, d’assistance et de sauvetage Abeille Languedoc et Abeille Liberté ayant également participé à ces interactions indique la marine française.

Le Taba et le S43 (© MARINE NANTIONALE)

Le Cormoran suivant le Taba et le S43 (© MARINE NANTIONALE)

Le 17 avril, le Taba et le S43 ont quitté la Manche pour s’engager en Atlantique, la marine française étant toujours à leurs côtés en envoyant cette fois le patrouilleur de haute mer Lieutenant de Vaisseau Le Hénaff.

Le S43 va rejoindre les deux premières unités de la série, les S41 et S42, livrées en décembre 2016 et août 2017 par TKMS. Le quatrième sous-marin de cette classe doit inrégrer la flotte égyptienne en 2021.

Commandés en 2011 pour les deux premiers et en 2015 pour les deux suivants, ces sous-marins de 62 mètres de long et 6.2 mètres de diamètre affichent un déplacement en surface de 1450 tonnes et un déplacement en plongée de 1600 tonnes. Ils sont armés par 30 membres d’équipage et comptent six tubes lance-torpilles.

