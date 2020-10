Le Pacific Dawn racheté pour servir de business center au large du Panama

Il avait été initialement vendu à Cruise & Maritime Voyages qu’il devait rejoindre en 2021. Mais la compagnie britannique, qui devait aussi reprendre le Pacific Aria, a fait faillite cet été. Fin septembre, le groupe américain Carnival Corporation a annoncé qu’il avait cependant trouvé un nouvel acquéreur pour le paquebot Pacific Dawn, datant de 1991 et exploité depuis 2007 par sa filiale P&O Cruises Australia. La société Ocean Builders, basée au Panama et qui développe notamment des concepts d’habitations en mer, a annoncé être ce repreneur. Elle devrait prendre livraison début novembre du navire de 245 mètres, 70.285 GT de jauge et près de 780 cabines. Ocean Builders explique que le paquebot, qui sera renommé Satoshi, constituera « un environnement axé sur le business » ou des entrepreneurs « pourront relocaliser leur activité existante ou venir et lancer une nouvelle activité ». Le repreneur du paquebot précise que le Satochi proposera différents espaces de travail et vise en particulier le monde du numérique, citant les influenceurs, youtubers et autres startup du net. Un vrai business center flottant qui sera positionné dans le golfe de Panama, au large de Panama City. Précision importante : les transactions à bord se feront en dollar et surtout en bitcoin, la fameuse crypto-monnaie qui a donné son nom à ce projet : le « Crypto cruise ship ».

Avant de reprendre du service dans cette fonction, le navire devrait bénéficier d'un arrêt technique. En provenance d'Asie du sud-est, il vient d'arriver devant le port chypriote de Limassol.

