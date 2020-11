Le paquebot Astor en route pour Aliaga

L’Astor, ancien paquebot de la défunte compagnie britannique Cruise & Maritimes Voyages, a quitté le port de Tilbury le 7 novembre pour son ultime voyage. Le navire a officiellement mis le cap vers Aliaga, en Turquie, où il va être déconstruit. Comme nous l’indiquions dans notre édition du 3 novembre, l’Astor sort prématurément de flotte en raison de la crise qui touche l’industrie de la croisière suite à la pandémie de Covid-19. Alors que CMV a fait faillite cet été, ses cinq paquebots ont été vendus aux enchères. Malheureusement, alors que les quatre autres (Vasco da Gama, Columbus, Magellan et Marco Polo) ont trouvé des repreneurs, l’Astor n’a pas trouvé de nouvel opérateur et a été vendu pour 1.7 million de dollars seulement à une société qui l’a immédiatement revendu aux chantiers d’Aliaga.

Sorti en 1987 des chantiers HDW de Kiel, en Allemagne, l’Astor mesure 176.5 mètres pour une jauge de 20.700 GT et compte 297 cabines. Il devait normalement poursuivre sa carrière en 2021 sur le marché français, sous le nom de Jules Verne, pour le compte de Croisières Maritimes & Voyages, la filiale française de CMV créée fin 2019 et qui a coulé en même temps que sa maison-mère.

L'Astor sur la Seine en 2015 (© FABIEN MONTREUIL)

L’Astor est le sixième paquebot envoyé à Aliaga depuis le début de la crise. Il y a d’abord eu les Sovereign (1987) et Monarch (1991) appartenant à l’armateur américain Royal Caribbean Group, qui ont été échoué sur la plage du chantier turc en juillet. Puis il y a eu peu après les Carnival Fantasy (1990) et Carnival Inspiration (1996). Une autre unité de ce type, le Carnival Imagination, est arrivée à Aliaga le 16 septembre. Egalement sorti de la flotte de la compagnie américaine Carnival Cruise Line, un quatrième paquebot de cette série, le Carnival Fascination, a quant à lui traversé l'Atlantique et est arrivé le 8 novembre à Cadix. Avec probablement la même destination finale.

