Le paquebot Astor va partir à la casse

Encore un paquebot qui va terminer prématurément sa carrière sous les chalumeaux des ferrailleurs. Cette fois c’est l’Astor, de la défunte compagnie britannique Cruise & Maritime Voyages, qui a fait cet été faillite avec sa maison-mère, l’armateur grec Global Maritime Group. Dans ce cadre, les cinq navires de CMV ont été mis aux enchères et tous ont été vendus. Mis en service en 1993, le Vasco da Gama, de 219 mètres, 55.400 GT de jauge et d’une capacité de 1260 passagers, a été repris par le groupe portugais Mystic. Le Magellan (1985, 222 mètres, 46.000 GT, 1450 passagers) et le Columbus (1988, 247 mètres, 63.500 GT, 1800 passagers) ont quant à eux été repris par l’armateur grec Seajet, alors que le vénérable Marco Polo (1965, 176 mètres, 22.000 GT, 820 passagers) a été racheté par un repreneur encore inconnu et serait proposé sur le marché de l’affrètement.

Datant de 1987, l’Astor n’a pas eu cette chance et, vendu pour un montant dérisoire de moins de 2 millions de dollars (1.71 exactement) qui en dit long sur la crise que traverse actuellement l’industrie de la croisière, va être démantelé.

Ce navire de 176.5 mètres de long, 20.700 GT et 297 cabines, pour une capacité d’environ 600 passagers, a vu le jour il y a 33 ans au chantier HDW de Kiel, en Allemagne. Initialement commandé par un armement sud-africain qui souhaitait l’exploiter sur une ligne entre Southampton et Le Cap, le petit paquebot, qui s’appelle dès l’origine Astor, est racheté dès 1988 par l’URSS. Il débute une brève carrière sous pavillon soviétique (avec Odessa comme port d’attache) au sein de la Compagnie maritime de la mer Noire, qui le renomme Fedor Dostoyevskiy. Suite à la chute de l’Union soviétique, le navire, qui avait commencé à être affrété par des compagnies d’Allemagne de l’ouest, passera entre différentes mains et est ré-immatriculé aux Bahamas en 1991. Quatre ans plus tard, il retrouve son nom d’origine et, depuis 1996, était exploité régulièrement pour le compte du tour opérateur allemand Transocean Tour, repris par Cruise & Maritime Voyages en 2014. La même année, l’armement grec Global Maritime Group, actionnaire de CMV, rachète l’Astor, qui continuait d’accueillir la clientèle allemande et devait poursuivre sur ce marché jusqu’à début 2021. Il était en effet prévu qu’il soit l’année prochaine exploité sous le nom de Jules Verne pour le compte de CMV France, société créée fin 2019 et qui devait débuter ses croisières sur le marché français en mai 2021. Mais comme sa maison-mère britannique, la jeune entreprise tricolore, malgré un lancement très prometteur, a été liquidée avec le reste du groupe, comme ce fut le cas en Allemagne pour Transocean.

- Voir notre reportage réalisé sur l'Astor en 2019, au moment où il devait passer chez CMV France

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.