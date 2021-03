Le paquebot MSC Lirica endommagé par un incendie à Corfou

Livré en 2003 par les Chantiers de l’Atlantique et jumboisé en 2014 par Fincantieri, le paquebot MSC Lirica a été victime, le vendredi 12 mars, d’un incendie à Corfou, en Grèce, où il est actuellement en attente. Une épaisse fumée noire s’est dégagée de la partie centrale de son flanc tribord. Le sinistre, qui s’est déclaré l’après-midi, apparemment dans l’un des trois tenders placés sous bossoirs sur ce côté du navire, a détruit cette embarcation ainsi qu’un canot de sauvetage se trouvant à proximité. Les ponts supérieurs à l’aplomb du feu ont également été touchés. Malgré son aspect spectaculaire, l’incendie, qui a été maîtrisé en début de soirée, n’a pas fait de blessé parmi les 51 membres d’équipage qui se trouvaient à bord et, selon la compagnie MSC Cruises, les dégâts sont essentiellement extérieurs. Une enquête est en cours pour connaitre les causes exactes de cet accident.

Initialement long de 251 mètres pour une largeur de 28.8 mètres, une jauge de 59.000 GT et comptant 795 cabines, le MSC Lirica a fait partie, avec les MSC Opera, MSC Armonia et MSC Sinfonia, des quatre paquebots de la compagnie refondus au chantier Fincantieri de Palerme, en Sicile, en 2014 et 2015. A l’issue de ces travaux, la longueur des navires est passée à 275 mètres, leur jauge à 61.000 GT. 193 cabines ont notamment été ajoutées, en plus de 795 d’origine, ce qui a permis de porter la capacité maximale à près de 2700 passagers. Pour cela, les paquebots ont été coupés en deux, une nouvelle section de coque longue de 24 mètres étant ajoutée en leur centre.

