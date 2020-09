La Seyne : le paquebot Norwegian Epic s’installe pour plusieurs semaines

En provenance d’Italie, un très gros paquebot est arrivé vendredi 18 septembre en rade de Toulon pour venir d’amarrer au môle croisière de La Seyne-sur-Mer. Il s’agit du Norwegian Epic, un navire livré en 2010 par les Chantiers de l'Atlantique à la compagnie américaine NCL. Ce mastodonte de 329 mètres, 155.900 GT de jauge et 2114 cabines va stationner plusieurs semaines dans le port varois. Là où se trouvaient auparavant les Silver Explorer et Silver Cloud, arrivés en mai et juin et qui ont récemment rejoint Marseille. Le cinq-mâts Club Med 2, qui est arrivé début mai dans la rade de Toulon, est en revanche toujours accosté au quai sud du môle seynois. Il devrait cependant bientôt partir.

Le Norwegian Epic à La Seyne (© FRANCIS JACQUOT)

Le Norwegian Epic et le Club Med 2 à La Seyne (© JEAN-CLAUDE BELLONNE)

Evidemment vide de passagers, l’essentiel des paquebots n’ayant pas encore pu reprendre leur activité en raison de la crise sanitaire, le Norwegian Epic ne compte à bord qu’un équipage réduit, d’un peu plus de 200 marins. Alors que les places dans les ports ne sont pas suffisantes pour accueillir tous les navires de croisière sans activité, NCL a saisi l’opportunité du départ des Silver Explorer et Silver Cloud pour permettre au Norwegian Epic de se mettre à quai quelques semaines. Il devrait rester à Toulon jusqu’en novembre (son départ est à ce jour annoncé le 7 novembre) et, à ce stade, serait remplacé par le Norwegian Breakaway, à l’issue de son arrêt technique à Marseille, où il se trouve toujours en compagnie de son sistership le Norwegian Getaway. Le Norwegian Epic pourrait ensuite prendre sa place dans le port phocéen. Le départ à venir du Club Med 2 permettra quant à lui de libérer la partie sud du môle de La Seyne, qui sera alors à même de recevoir d’autres navires en quête d’une place dans un port.

S’il ne s’agit pas d’activité commerciale habituelle, avec les passagers et leurs retombées sur l’économie touristique, la présence de ces navires donne un peu d’activité et de recettes au port. « Cela fait un peu d’activité, il y a les avitaillements et de menus travaux qui sont réalisés à bord et font travailler des entreprises locales. Par les temps qui courent, ce n’est pas négligeable », confie-t-on à la CCI du Var, qui gère les ports de Toulon et La Seyne.

Autre activité récente se poursuivant, le transport de véhicules entre Toulon et l’Algérie. Ce trafic, géré par Gefco, implique essentiellement de l’export depuis le port français de véhicules neufs. Le ferry Sardinia Vera, de Corsica Linea, contribue à ce flux depuis cet été. D’autres rotations sont assurées pour le compte de Gefco par le roulier Sea Amazon, qui avait réalisé en janvier sa première escale à Brégaillon. Toulon espère que ces lignes vont se développer, misant notamment sur la réouverture en novembre de la liaison ferroviaire, dont le chantier est en voie d'achèvement.

Le Sardinia Vera à Brégaillon (© JEAN-CLAUDE BELLONNE)