Le paquebot Satoshi arrive au Monténégro

Le Satoshi, ex-Pacific Dawn de P&O Cruises Australia, est arrivé le 27 mars dans le port de Bar, au Monténégro. Parti le 28 février de Colon, à Panama, il s’était brièvement arrêté le 25 mars à Malte pour une escale technique. En octobre dernier, la société panaméenne Ocean Builders avait annoncé avoir racheté le navire au groupe Carnival, maison-mère de P&O Cruises Australia, afin de le transformer en centre de business flottant. Etait en particulier visé le monde du numérique, citant les influenceurs, youtubers et autres startup du net. Prévu pour être exploité dans le golfe de Panama, l’ex-Pacific Dawn, renommé Satoshi, devait accueillir de nouvelles sociétés, avec ses cabines pour loger les équipes et de nombreux espaces de travail. Les transactions à bord devaient se faire en dollar et surtout en bitcoin, la fameuse crypto-monnaie qui a donné son nom à ce…