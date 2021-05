Le paquebot Viking Sun devient chinois

Le transfert avait été annoncé en décembre dernier par Viking, la compagnie de l’armateur norvégien Torstein Hagen. Il est désormais effectif. L’ex-Viking Sun, quatrième paquebot du projet Odin, livré en 2017 par les chantiers italiens Fincantieri, est depuis quelques jours passé sous pavillon chinois et a changé de nom. Le navire de 223 mètres, 47.800 GT de jauge et 465 cabines s’appelle désormais Zhao Shang Yi Dun et devient le premier navire de la société commune de Viking et China Merchants…