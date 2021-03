Le Pelagos, affrété par DFDS, arrive à Dunkerque

Il va donc y avoir un navire français sur la nouvelle ligne de DFDS entre Dunkerque et le port irlandais de Rosslare. Le Pelagos de La Méridionale a été affrété par DFDS afin de remplacer le Drotten pour une période courant de la semaine prochaine jusqu'à, a priori, fin mai. Le Drotten devait revenir en Suède avant Pâques. Le navire, dont le sister-ship Visby est également exploité sur la ligne entre Dunkerque et Rosslare, appartient à Destination Gotland et a servi la ligne depuis fin janvier.

(© JULIEN CARPENTIER)

Le Pelagos est l'ancien Liverpool Seaways et avait été racheté par la Méridionale à DFDS en mai 2019 dans l'objectif, à l'époque, de répondre à l'appel d'offre pour la délégation de service public de desserte de la Corse. Sorti des chantiers italiens Visentini…