Le PHA Tonnerre rentre à Toulon après sa mission au Liban

Déployé en urgence afin de porter assistance aux Libanais suite à l’explosion qui a ravagé le port et une partie de la ville de Beyrouth le 4 août, le porte-hélicoptères amphibie (PHA) Tonnerre est rentré hier à sa base de Toulon. Il en était parti le 9 août, après avoir embarqué du fret humanitaire et des unités spécialisées, dont des plongeurs-démineurs et des hydrographes du Shom pour reconnaitre et dégager les accès maritimes du port de Beyrouth, où le Tonnerre est arrivé le 13 août. A bord également, il y a avait 350 soldats de l’armée de Terre, provenant essentiellement du Génie, avec du matériel, qui fut complété par l’envoi quelques jours plus tard de moyens lourds de déblaiement et de transport acheminés depuis Toulon par le roulier MN Calao. Alors que le Tonnerre a quitté Beyrouth me 4 septembre, ce groupement tactique de l’armée de Terre, baptisé « GT Ventoux », demeure à l’œuvre sur place.

Les marins déployés par le Tonnerre à l'oeuvre dans le port de Beyrouth (© EMA)

Le GTA Ventoux à l'oeuvre sur le port de Beyrouth (© EMA)

La Marine nationale maintient également une présence sur place avec une équipe du CEPPOL (Centre d’Expertise Pratique de Lutte anti-Pollution). Elle est chargée de consolider les moyens antipollution autour des épaves du port en attendant leur renflouement, et d’aider les autorités libanaises à mettre en place un dispositif pérenne de lutte contre le risque de pollution maritime.

Le PHA Tonnerre rentrant à Toulon hier (© MARINE NATIONALE)