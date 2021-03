Le phare de la Jument Ã©claire la conception des Ã©oliennes flottantes

En mer d’Iroise, près de l’île d’Ouessant, le phare de la Jument sert de support d’observation aux tempêtes et aux plus grosses vagues. Les mesures effectuées permettront de dimensionner et d’échantillonner les futures éoliennes flottantes. Quoi de mieux qu’un phare en mer pour mesurer la puissance de l’océan ?

Depuis 2017, à chaque début d’hiver, l’hélicoptère de la Sécurité civile s’envole, prend le large et hélitreuille une poignée de scientifiques sur le phare de la Jument, près de l’île d’Ouessant, en mer d’Iroise. Les membres du projet Dime, porté par des instituts de recherche (France Énergies Marines, Shom, Ifremer…) et des industriels, sont déposés tout en haut du phare, au niveau de la coupole. De là, ils investissent, pour une à deux nuits, ce « crayon …