Le Phocea a coulé

Victime d’un grave incendie le 18 février alors qu’il se trouvait au mouillage à Langkawi, en Malaisie, le yacht Phocea a fini par couler, ont annoncé ce week-end les garde-côtes malaisiens. Ces derniers ont expliqué que le feu a pu être maîtrisé mais a provoqué de lourds dommages à la coque, ce qui a sans probablement disent-ils entrainé le naufrage. Les sept membres d’équipage qui étaient à bord ont pu être sauvés.

Le Phocéa a été construit en 1976 pour Alain Colas et originellement baptisé Club Méditerranée. Dessiné par Michel Bigouin, ce voilier de course de 72 mètres, très avant-gardiste pour son époque, a été réalisé par l'arsenal de Toulon. Alain Colas le skippe pour la transat anglaise en 1976. Suite à sa disparition, le navire est mis à vente et acquis en 1982 par Bernard Tapie, qui le rebaptise de son nom actuel et le transforme en yacht de luxe. Il a ensuite été racheté par Mona Yaoub en 1996 puis par Xavier Niel en 2010. Sa propriété actuelle n'est pas formellement identifiée.

