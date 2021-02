Le Phocea victime d'un grave incendie en Malaisie

Les pompiers étaient encore en train de combattre l'incendie qui a éclaté hier matin à bord du Phocéa, amarré devant l'archipel malaisien de Langkawi. Les sept membres d'équipage ont pu être évacués et sont sains et saufs. Les causes de ce grave incendie ne sont pas encore connues mais il n'y aurait, pour le moment, pas de pollution autour du navire.

© MAWILLA

Le Phocéa a été construit en 1976 pour Alain Colas et originellement baptisé Club Méditerranée. Dessiné par Michel Bigouin, ce voilier de course de 72 mètres, très avant-gardiste pour son époque, a été réalisé par l'arsenal de Toulon. Alain Colas le skippe pour la transat anglaise en 1976. Suite à sa disparition, le navire est mis à vente et acquis en 1982 par Bernard Tapie, qui le rebaptise de son nom actuel et le transforme en yacht de luxe. Il a ensuite été racheté par Mona Yaoub en 1996 puis par Xavier Niel en 2010. Sa propriété actuelle n'est pas formellement identifiée.

