Comment va se dérouler la réparation du SNA Perle ?

Victime d’un grave incendie le 12 juin dernier alors qu’il était en cale sèche à Toulon, le sous-marin nucléaire d‘attaque Perle est donc, si tout se passe comme prévu, appelé à reprendre la mer, normalement d’ici 2023. Florence Parly l’a confirmé hier lors d’une intervention vidéo sur les réseaux sociaux. « Depuis le mois de juin, les meilleurs experts de Naval Group, du Service de soutien de la flotte de la Marine nationale et de la Direction générale de l’armement ont travaillé d’arrache-pied afin de me présenter une analyse précise de l’étendue des dommages et les possibilités de réparation. Ces études approfondies ont été menées à bien conjointement par Naval Group et par la Marine. Elles ont été vérifiées par la DGA. Et, je suis en mesure de vous annoncer que nous pouvons réparer la Perle. Je dis bien en premier lieu « nous pouvons », car le chemin qui s’ouvre devant nous est long et ardu », a déclaré la ministre.

Les marins pompiers luttant contre l'incendie le 12 juin (© MARINE NATIONALE - THIBAUT CLAISSE)

Transport sur un navire semi-submersible vers Cherbourg

Opérationnel depuis 1993, le bâtiment est toujours à Toulon où il avait débuté en janvier son ultime arrêt technique majeur (IPER), sous la responsabilité de Naval Group, en vue de son maintien en service jusqu’à la fin de cette décennie. En décembre prochain, il sera transféré à Cherbourg, où se trouve le site de construction de sous-marins de Naval Group. Le transfert sera logiquement réalisé, comme nous le suggérions dans un article paru le 30 septembre, au moyen d’un navire semi-submersible. Un contrat en ce sens est en cours de finalisation avec une compagnie néerlandaise, explique-t-on au ministère des Armées. Il s’agit a priori de Rolldock.

La partie avant de l’ex-Saphir remplacera celle de la Perle

Une fois arrivée à la pointe du Cotentin, la Perle verra sa section avant, celle qui a été endommagée par le sinistre du 12 juin, découpée et démantelée. Deux des quatre tranches (Charly et Delta) sont irrécupérables. Les fortes chaleurs (+ de 600 degrés) ont en effet altéré les qualités mécaniques de cette partie de la coque épaisse et ne permettent donc plus des immersions à grande profondeur. Ne seront gardés que les tiers arrière et milieu, soit les tranches Alfa et Bravo, qui abritent notamment la chaufferie, l’Autorité de sûreté nucléaire de la défense (ASND) ayant donné son feu vert à la remise en service des installations nucléaires du bâtiment. Intacte, cette partie n'a en effet pas été touchées par l’incendie grâce aux efforts des marins-pompiers, qui sont parvenus à sauver le bateau après 14 heures de lutte dans des conditions extrêmement difficiles. Florence Parly leur a d’ailleurs de nouveau rendu hommage hier puisque c’est d’abord leur action qui a fait que le bâtiment est aujourd’hui réparable.

La partie avant de la Perle sera remplacée par cannibalisation d’un autre SNA du même type, en l’occurrence le Saphir, première unité de la série des Rubis désarmée et qui avait rejoint Cherbourg en juillet 2019 en vue du démantèlement de ses installations nucléaires. On notera que la remise en service de ce bâtiment, resté pour le moment en l’état, n’était pas possible du fait de son âge et de défauts sur sa partie arrière ne permettant pas d’envisager une remise en service pour plusieurs années.

Opérations de découpe et de jonctionnement sur le DME

Cependant, malgré la différence d’âge entre les deux bâtiments (le Saphir avait été mis en service en 1984, soit 9 ans avant la Perle), les études techniques et modélisations numériques ont démontré que la partie avant de la coque du Saphir est structurellement compatible avec la Perle, et qu’elle peut donc être prélevée pour remplacer la partie endommagée de cette dernière. Dans cette perspective, les deux sous-marins passeront sur le dispositif de mise à l’eau (DME) situé dans le prolongement du chantier Naval Group de Cherbourg, un gigantesque ascenseur qui sert habituellement à la mise à l’eau des nouveaux sous-marins. La dernière opération de ce type en date fut celle menée l’an dernier pour le Suffren, premier des six nouveaux SNA du programme Barracuda, qui vont assurer la succession des six Rubis.

Ces opérations de découpe et de jonctionnement par soudage, si elles demeurent très techniques, sont un domaine que Naval Group maîtrise bien, tant dans la construction modulaire des sous-marins, produits en sections pré-équipées, qu’au travers d’opérations de jumboisation, comme cela avait été le cas dans les années 2000 avec les Agosta 90B pakistanais lorsque ceux-ci furent équipés d’un tronçon supplémentaire abritant un système de propulsion anaérobie MESMA.

Une mission à mener sans perturber le programme Barracuda

Plus que les aspects liés aux coques, le principal challenge de cette opération est finalement organisationnel, Naval Group devant la mener dans des délais extrêmement courts en mobilisant les savoir-faire de deux de ses sites : Cherbourg en construction et Toulon pour la rénovation et la maintenance. Cela, en parallèle du programme Barracuda, sur lequel pèse une très forte pression calendaire. Car la réception par la DGA et la Marine nationale du Suffren, prévue dans les jours qui viennent, intervient avec trois ans de retard sur le planning initial et Naval Group s’est engagé à retrouver les dates de livraison originelles des Barracuda dès le troisième bâtiment de la série. Les équipes de l’industriel sont donc pleinement mobilisées sur cet objectif, avec un jalon majeur à l’été 2021 sur lequel le ministère des Armées ne tolèrera aucun retard. Il s’agit de la mise à l’eau du premier sistership du Suffren, le futur Duguay-Trouin, pour lequel le DME devra impérativement être disponible. Ce qui signifie que les opérations de découpe sur le Saphir et la Perle, puis le soudage du « nez » du premier sur la seconde, devront obligatoirement être conduites d’ici cette échéance. Si tel n’est pas le cas, on explique dans les coursives du ministère qu’on préférera « tout arrêter » et abandonner la remise en état de la Perle, plutôt que d’impacter l’achèvement du Duguay-Trouin, dont la marine a absolument besoin dans les délais fixés.

« C’est une opération complexe que peu de pays peuvent envisager »

D’où aussi une certaine prudence affichée en filigrane hier par Florence Parly, qui a également évoqué les questions liées à la sécurité du sous-marin une fois réparé : « Nous serons particulièrement exigeants quant au protocole d’essai et de retour à la mer de la Perle. Car si mon objectif est bien de réparer la Perle, ma priorité est de rendre à notre pays cette capacité opérationnelle en assurant la sécurité des sous-mariniers qui partiront en mission à bord. Le ministère des Armées portera donc une attention toute particulière à la sécurité-plongée dans le cadre de la remise en service du SNA. Et j’y veillerai personnellement, avec le chef d’état-major de la Marine et le délégué général pour l’armement », a dit la ministre, ajoutant qu’ « aujourd’hui, toutes les analyses dont nous disposons montrent que cette opération est réalisable, sans obérer ni la sécurité des marins, ni la continuité de nos missions ». Elle a de plus affiché sa confiance dans les capacités industrielles françaises pour mener cette mission à bien : « C’est une opération complexe dans son ensemble, que peu de pays peuvent envisager, mais que nous engageons avec confiance. Car en dépit des circonstances, chacune des étapes de cette réparation correspond à un savoir-faire éprouvé : ce sont des technologies que Naval Group et les services de l’Etat connaissent et maîtrisent ». Et de faire de la remise en état de la Perle un symbole : « En faisant ce choix, nous montrons que la France ne se résigne jamais à baisser la garde. Nous montrons que la France est prête et qu’elle peut agir si les circonstances l’exigent. Nous prouvons notre résilience et nous garantissons notre souveraineté ».

Un challenge technique et organisationnel pour Naval Group

Alors que dès le lendemain du sinistre, les bureaux d’études de Cherbourg se sont penchés sur les différentes options et contraintes techniques en vue d’une remise en état de la Perle, une réorganisation du chantier se met maintenant en place pour préparer l’accueil et la réparation du sous-marin. Avec d’importants travaux de préparation à mener, par exemple sur le Saphir, en attente dans la zone du Homet, à bord duquel il faut notamment assurer la séparation des réseaux (notamment les câbles électriques et la tuyauterie) entre la section à prélever et le reste de la coque. Une mission dont sont chargés des personnels du site de Toulon, qui en dehors de préparer la Perle avant son départ va aussi envoyer une équipe varoise d’environ 80 personnes à Cherbourg au fil des mois. Pour préparer le Saphir, mais aussi s’occuper de la reconnexion des réseaux sur la Perle quand celle-ci aura intégré l’avant du Saphir, la jonction étant prévue en juin (il y aura notamment 130 faisceaux électriques et 70 collecteurs à rabouter). Les personnels du site cherbourgeois de Naval Group, dont une vingtaine de soudeurs, se chargeront quant à eux des opérations de découpe sur les deux sous-marins (qui doivent débuter en janvier) et de jonctionnement sur la Perle. S’y ajouteront plusieurs dizaines d’autres ouvriers, techniciens et ingénieurs, dont 40 des bureaux d’études d’ici la fin de l’année. Tout cela sans impacter les ressources dédiées aux Barracuda.

Le chantier mobilisera donc, tout au plus, 100 à 150 personnes, et non pas 300 comme indiqué hier par la ministre. Celle-ci a, cependant, peut-être inclus dans ses chiffres la fin de l’IPER de la Perle.

Reprise de l’IPER à Toulon à l’automne 2021

Car la remise en état du sous-marin se déroulera en deux étapes. D’abord à Cherbourg, où le bâtiment doit impérativement avoir libéré le DME pour juillet 2021, les travaux allant se poursuivre à flot jusqu’à la fin de l’été. Puis le SNA repartira à Toulon, normalement en octobre, de nouveau à bord d’un navire semi-submersible. Reprendra alors, dans un bassin de la zone Missiessy de la base navale varoise, l’arrêt technique majeur tel qu’il s’est arrêté en juin au moment du sinistre. Il s’agira notamment de remonter à bord tous les équipements qui avaient été débarqués et transférés en ateliers pour des tâches de visite technique, de maintenance, de réparation et de modernisation. Car dans cet évènement dramatique, la marine a eu beaucoup de chance, non seulement de voir la partie arrière de la Perle, la plus sensible, sortir intacte du sinistre, mais aussi de bénéficier du fait que l’essentiel des équipements de la partie avant n’étaient pas présents à bord lorsque le feu s’est déclaré.

Une facture bien moins élevée que ce qui était redouté

Alors que la possibilité de réparer la Perle constitue déjà une bonne surprise, les délais annoncés le sont également, de même que la facture, bien moins élevée que ce qui était redouté. Selon le ministère des Armées, le coût de l’opération se limitera en effet à 70 millions d’euros pour l’Etat, auxquels s’ajouteront une cinquantaine de millions à la charge de Naval Group. Soit une facture inférieure au coût d’un arrêt technique majeur de SNA (150 millions). Concernant la part supportée par l’industriel, ce dernier espère qu’il pourra s’en faire rembourser tout ou partie par ses assurances, ce qui n’est pas encore acté puisque les enquêtes et expertises sont toujours en cours, notamment sur la questions des responsabilités. Pour mémoire quatre enquêtes ont été diligentées : une judiciaire, une du Service de soutien de la flotte (SSF), une de l’Inspection générale des armées (IGA) et la dernière par Naval Group.

Une chance que ce fut la Perle

L’aspect financier de cet opération, ainsi évidemment que les délais pour mener à bien les réparations, ont été déterminants dans la décision prise par la ministre des Armées. Le fait aussi que ce soit la Perle, et non l’un des quatre autres SNA du type Rubis encore en service, fut également un facteur clé. Car il s’agit du plus récent des sous-marins de cette génération et du dernier à devoir être désarmé. C’est donc celui qui présente le plus de potentiel, justifiant sa remise en état afin d’éviter que la Marine nationale subisse un trou capacitaire jusqu’à la livraison du dernier Barracuda, en 2029. Si l’incendie était survenu sur l’un de ses quatre sisterships, le Rubis (mis en service en 1983), le Casabianca (1987), l’Emeraude (1988) ou même l’Améthyste (1990), la fin de l’histoire se serait sans doute terminée directement à la casse et la marine aurait mis près de 10 ans à retrouver un format à six sous-marins d’attaque. Mais une telle perspective, tout comme un renoncement à réparer la Perle, auraient semble-t-il posé aussi d’importants problèmes de gestion des vieilles coques de sous-marins nucléaires à Cherbourg.

Nouveau prolongement du Rubis, qui va atteindre les 40 ans

Evidemment, le sinistre survenu sur la Perle, et maintenant la réparation du bâtiment, entrainent une immobilisation bien plus longue que prévu du sous-marin. Sa livraison à la marine est maintenant prévue début 2023, son retour dans le cycle opérationnel étant programmé en mai/juin 2023. Au lieu de la 2021 si son IPER avait été menée normalement. Pour compenser cette absence, il a été décidé après une évaluation technique de prolonger une nouvelle fois le Rubis, qui devait initialement être désarmé en 2017 et avait déjà bénéficié d’un important arrêt technique pour rester en flotte jusqu’à la fin de cette année et la livraison du Suffren. Le Rubis va donc jouer une nouvelle fois les prolongations pour tenir jusqu’au dernier trimestre 2022, ce qui correspondra à l’arrivée du nouveau Duguay-Trouin. Le premier SNA français, qui navigue depuis 1982 (son admission au service actif ayant été prononcée en février 1983), va donc atteindre l’âge canonique de 40 ans, ce qui au passage démontre la robustesse et le sérieux de la maintenance de ces sous-marins, qui avaient été initialement conçus pour ne rester en service que 25 ans.

Le Rubis à Toulon lors de ses essais, en juillet 1982 (© GIORGIO ARRA)

Plan B

Pour l’heure, et sous réserve que la réparation de la Perle se déroule comme prévu, le retrait du service de l’Emeraude est selon nos informations prévu en 2023 et celui du Casabianca en 2024. Doivent suivre en 2026 l’Améthyste et en 2028 la Perle, celle-ci allant donc naviguer encore cinq ans après sa remise en état. Dans le même temps, l’escadrille des SNA recevra progressivement ses nouvelles unités du type Barracuda, programme sur le calendrier duquel l’affaire de la Perle n’a pas d’impact. Avec donc pour commencer le Suffren, dont l’admission au service actif est prévue en 2021, puis le Duguay-Trouin (livraison en 2022 pour une ASA en 2023), le Tourville (livrasion 2023/ASA 2024), le De Grasse (25/26), et enfin les nouveaux Rubis (27/28) et Casabianca (29/30).

Si jamais la réparation de la Perle ne pouvait pas être menée à bien, il faudrait alors se replier sur les « plans B » envisagés ces derniers mois au cas où la remise en état aurait été abandonnée : soit un dernier arrêt technique majeur de l’Emeraude permettant à ce bâtiment, à l’instar du Rubis, d’être sensiblement prolongé, tout en conservant le planning de retrait du service actuellement prévu pour les Casabianca et Améthyste, ou bien, option plus coûteuse mais garantissant la disponibilité d’un nombre plus important de sous-marins jusqu’à fin du programme Barracuda : des IPER pour l’Emeraude, le Casabianca et l’Améthyste.

Pour mémoire, les SNA du type Rubis sont des bâtiments de 73.6 mètres de long affichant un déplacement de 2670 tonnes en plongée. Armés alternativement par deux équipages de 70 marins chacun, ils offrent une autonomie en vivres de 45 jours et peuvent dépasser la vitesse de 20 nœuds. Ils sont équipés d’un réacteur nucléaire de type K48. Dotés de quatre tubes de 533mm, les Rubis ont une capacité d’emport de 14 armes : des torpilles lourdes F17 mod2 (qui seront remplacées sur les derniers par les nouvelles F21) et des missiles antinavire Exocet SM39, avec aussi la possibilité de mouiller des mines et de déployer des nageurs de combat.

