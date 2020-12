Le plus gros iceberg au monde photographié

C’est un mastodonte de 160 km de long pour 48 km de large, soit près de la moitié de la Corse. L’iceberg le plus grand au monde répertorié et sobrement baptisé A68a a été photographié et filmé par un Airbus A400M des British Forces South Atlantic Islands (BFSAI). Il est si grand qu’il n’a pu être saisi en entier sur une seule photo depuis l’appareil.

L’iceberg s'est séparé de l’Antarctique et glisse lentement vers le nord, en direction de la Géorgie du Sud depuis juillet 2017. Lorsqu’il a commencé sa dérive, son poids était estimé à un milliard de milliards de tonnes et son « tirant d’eau » à 200 mètres. Passera-t-il à côté ou s’échouera-t-il sur la Géorgie du Sud ? Cela a son importance, car il pourrait perturber la vie des colonies de manchots qui s'y trouvent. Ils ont besoin d’aller chercher krill et poissons et l’iceberg pourrait constituer un obstacle. Un tel épisode s’était produit en 2003/2004, entraînant la mort de nombreux nouveaux nés parmi les phoques et les manchots.

Autour de l’iceberg, les nombreux morceaux qui se détachent sont surveillés, en particulier par satellite. Si les croisières se font rares cette année, en raison de la pandémie, et les bateaux de pêche ne sont pas attendus avant plusieurs mois, ce mastodonte et les blocs qu'il charrie représentent des dangers à la navigation.

