Le podcast Women of the Seas triplement distingué

Jolie reconnaissance pour le podcast Women of the Seas au festival des Aventuriers de la Mer à Lorient, puisqu'il a décroché les prix Ekosea, Plastimo et de la Région Bretagne. Le podcast, lancé au printemps par Clémentine Moulin et Antoine Clément, est une série de portaits de femmes aventurières des mers. Des portraits où on prend le temps d'écouter, où l'on découvre des embarquements exceptionnels narrés sur un ton sobre, précis et passionnant. On peut les écouter sur la plupart des plateformes de diffusion. Des portraits de 40 minutes, qui seront bientôt rejoints par des articles sur les femmes pionnières, comme Jeanne Barret, Ella Maillart ou encore Anita Conti.

Voir le site Woman of the Seas et les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et linkedin )